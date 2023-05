Der Preis von Tron (TRX/USD) befindet sich in einem unaufhaltsamen Aufwärtstrend, auch wenn andere Kryptowährungen zurückgehen. Der Coin ist in den letzten vier Tagen in Folge gestiegen und bewegt sich nun auf dem höchsten Stand seit Juni letzten Jahres. Von seinem Tiefststand im November letzten Jahres ist er um mehr als 70 % angestiegen.

TRX und Bitcoin divergieren

Tron ist stark angestiegen, während andere wichtige Kryptowährungen zurückgehen. Bitcoin ist auf unter 27.000 $ gefallen, während Ethereum unter 1.820 $ liegt. Andere beliebte Meme-Coins wie Shiba Inu, Pepe und Sui sind ebenfalls zurückgegangen.

Es ist unklar, warum der TRX-Preis in den letzten Tagen so stark angestiegen ist. Ein wahrscheinlicher Grund ist, dass das Ökosystem von Tron gut läuft. Laut DeFi Llama gibt es 18 dApps in seinem Ökosystem mit einem Total Value Locked (TVL) von über 5,5 Mrd. $. Damit ist es die drittgrößte Chain der Welt.

Interessanterweise hat Tron mehr Nutzer als Ethereum. Daten von DeFi Llama zeigen, dass die Zahl der aktiven Nutzer von Tron auf über 2 Millionen angestiegen ist, während BNB über 1,39 Millionen und ETH 33.000 Nutzer haben. Tron hat über 45 Mrd. $ an Stablecoins im Vergleich zu Ethereum mit 69,59 Mrd. $.

Der Tron-Preis ist trotz der sich verschlechternden Bedingungen auf dem Finanzmarkt sprunghaft angestiegen. Eines der größten Risiken auf dem Markt ist die anhaltende Krise um die Schuldengrenze in den USA. Joe Biden und Kevin McCarthy werden sich am Montag treffen, um zu versuchen, eine Einigung zu erzielen.

Tron-Preisprognose

TRX-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der TRX-Preis in den letzten Tagen in einem starken Aufwärtstrend befindet. Er ist vom niedrigsten Stand in diesem Jahr um über 71 % gestiegen. Tron ist auch über den wichtigen Widerstand bei 0,073 $ geklettert, dem Höchststand vom 19. Februar.

Der TRX-Preis hat sich über den 50- und 200-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnittswerten bewegt. Außerdem hat er ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster gebildet, was ein positives Zeichen ist. Der RSI (Relative Strength Index) und der Stochastic Oscillator haben sich in den überkauften Bereich bewegt.

Daher ist es wahrscheinlich, dass Tron weiter steigen wird, während die Käufer den nächsten wichtigen Widerstand bei 0,092 $ anpeilen, dem Höchststand vom 1. Juni. Ein Unterschreiten der Unterstützung bei 0,073 $ würde diese positive Sichtweise zunichte machen.