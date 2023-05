Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO) steht heute Morgen im Fokus, nachdem Apple Inc (NASDAQ: AAPL) einen mehrjährigen, Multi-Milliarden-Deal mit dem Chiphersteller angekündigt hat.

Details zum Apple-Broadcom-Deal

Gestern Abend gab der iPhone-Hersteller einen Deal mit Broadcom über die Herstellung von 5G-Hochfrequenzkomponenten, einschließlich FBAR-Filtern, in den USA bekannt.

Im Jahr 2021 hatte Apple der US-Wirtschaft 430 Mrd. $ bis zum Jahr 2026 zugesagt. Diese Vereinbarung mit Broadcom, so bestätigte das Unternehmen heute in einer Pressemitteilung, war Teil dieser Verpflichtung.

Wir freuen uns, dass wir Verpflichtungen eingehen können, die den Erfindungsreichtum, die Kreativität und den Innovationsgeist der amerikanischen Industrie nutzbar machen. Wir werden unsere Investitionen in die US-Wirtschaft fortsetzen.

Broadcom wird nächste Woche seine Finanzergebnisse für das 2. Quartal vorlegen. Der Konsens geht davon aus, dass das Unternehmen in diesem Quartal einen Gewinn von 9,35 $ pro Aktie erzielen wird, gegenüber 8,39 $ pro Aktie vor einem Jahr.

Soll man Broadcom-Aktien kaufen?

Die besagten Komponenten werden in mehreren Städten hergestellt, darunter auch in Fort Collins, wo Apple bereits über 1.100 Arbeitsplätze in einer Broadcom-Anlage zur Verfügung stellt.

Seit Jahresbeginn ist die Broadcom-Aktie um fast 25 % gestiegen. Angelo Zino, leitender Aktienanalyst bei CFRA Research, erklärte heute in der CNBC-Sendung “Squawk Box“, was diese Vereinbarung für die Entwicklung des Aktienkurses bedeutet:

Ich denke, es ist definitiv positiv im Hinblick auf die Verbesserung der Sichtbarkeit für Broadcom in den nächsten Jahren. [Es war] definitiv ein Überhang.

Zino stuft die Chip-Aktie derzeit mit “Buy” ein. Sein Kursziel von 750 $ bedeutet einen Aufwärtstrend von etwa 10 %.