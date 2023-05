USD/KRW-Ausblick: Wie geht es mit dem südkoreanischen Won weiter?

Der USD/KRW-Wechselkurs stieg nach der jüngsten Zinsentscheidung der Bank of Korea (BoK) an. Er kletterte auf ein Hoch von 1,327, den höchsten Stand seit dem 19. Mai. Das Währungspaar ist in dieser Woche um mehr als 1,5 % vom Tiefststand gestiegen, da sich der US-Dollar-Index (DXY) nach oben bewegt.

Zinsentscheidung der Bank of Korea

Die Bank of Korea schloss ihre zweitägige geldpolitische Sitzung ab und beschloss, die Zinssätze für den vierten Monat in Folge unverändert zu lassen. In einer Erklärung beschloss die Bank, die Zinssätze unverändert bei 3,5 % zu belassen, was immer noch über dem Pandemie-Tiefstand von 0,5 % liegt.

Die Bank of Korea beschloss außerdem, ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr zu senken. Sie geht davon aus, dass die Wirtschaft statt der zuvor geschätzten 1,6 % nun um 1,4 % wachsen wird. Auch das Inflationsziel für das Jahr bleibt unverändert bei 3,5 %.

Die südkoreanische Wirtschaft hat in den letzten Monaten an Schwung verloren. Diese Verlangsamung ist vor allem auf eine Abschwächung im Technologiesektor zurückzuführen. So gab beispielsweise Samsung, das größte Unternehmen Südkoreas, bekannt, dass seine Gewinne auf den niedrigsten Stand seit 14 Jahren gefallen sind.

Samsung ist ein wichtiger Bestandteil der südkoreanischen Wirtschaft, die etwa 18,3 % der Wirtschaftsleistung des Landes ausmacht. Auch andere Unternehmen des Landes wie LG Electronics und die SK Group haben einen Umsatzrückgang verzeichnet. Jüngste Daten zeigen, dass die Exporte und Importe Südkoreas eingebrochen sind.

Die jüngsten Daten zeigen, dass es der Weltwirtschaft nicht gut geht, was sich auch auf die südkoreanische Wirtschaft auswirkt. Nach Angaben des IWF wird sich das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auf 2,8 % verlangsamen, nachdem es im Vorjahr um 3,4 % zunahm. Dies ist wichtig, da die südkoreanische Wirtschaft vom Welthandel abhängt.

Der USD/KRW-Wechselkurs reagiert auch auf die Wahrscheinlichkeit einer Zahlungsunfähigkeit der USA, falls Demokraten und Republikaner keine Einigung erzielen.

USD/KRW-Prognose

USD/KRW-Chart via TradingView

Der USD/KRW-Wechselkurs befand sich in den letzten Tagen in einem langsamen Aufwärtstrend. Er bewegte sich leicht oberhalb des wichtigen Widerstandspunktes bei 1.327,50, dem höchsten Punkt im März. Das Paar hat sich über den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten (MA) bewegt. Der Relative Strength Index (RSI) ist über den neutralen Punkt bei 50 gestiegen.

Daher wird das USD/KRW-Paar wahrscheinlich weiter steigen, während die Käufer den nächsten wichtigen Widerstand bei 1,342 anvisieren, dem Höchststand vom 16. Mai. Ein Rückgang unter die Unterstützung bei 1.320 würde diese positive Sichtweise zunichte machen.