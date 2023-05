Inaktives Bitcoin (BTC)-Angebot erreicht Rekordhoch, da Hodler vom Verkauf absehen

Glassnode, ein On-Chain-Analyseunternehmen, hat kürzlich aufgedeckt, dass große Mengen an Bitcoins in den Wallets der Inhaber inaktiv bleiben. Es fügte hinzu, dass mehrere Altersgruppen ATHs erreichen. In der Zwischenzeit wächst die Anzahl der Bitcoin, die seit mehr als einem Jahr gehalten werden, da die Investoren lieber horten als verkaufen.

Das erhöhte Hodling von Bitcoin

Die Kryptoteilnehmer halten weiterhin Bitcoins. Inzwischen unterstützt die hohe Inaktivität den massiv niedrigen Volumendurchsatz. Darüber hinaus zeigt der Chart von Glassnode haufenweise Aufwärtstendenzen in allen Segmenten. Dies sind Token, die Anleger Anfang 2021, als der Bullenmarkt begann, gekauft haben.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

In der Zwischenzeit hat das von langfristigen Investoren gehaltene Angebot (BTC, die mehr als 155 Tage gehalten werden) ein weiteres ATH von 14,46 Millionen erreicht. Laut Glassnode zeigt dies, dass Assets, die nach dem FTX-Crash gekauft wurden, weiter reifen und den LTH-Status erreichen.

Darüber hinaus ist der Lebendigkeitsindex von Bitcoin, der Ausgaben und Hodling misst, auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2020 gesunken. Dies bestätigt, dass die meisten Marktteilnehmer unter den aktuellen Marktbedingungen das Hodling bevorzugen.

Unchained bestätigte am Dienstag (23. Mai) das Narrativ der inaktiven BTC und enthüllte, dass 68,13 % der BTC seit mehr als einem Jahr nicht bewegt wurden. In der Regel erreichen die Bitcoin-Preise nach der Erschöpfung der Verkäufer die Talsohle.

Quelle – Glassnode

Die obigen Beobachtungen zeichnen ein positives Bild, was die Überzeugung von BTC “Hodl” anbelangt. Viele Marktteilnehmer sind im Moment nicht daran interessiert, ihre Assets zu verkaufen.

Allerdings scheint der Kryptoraum aufgrund der anhaltenden engen Preisbewegungen auf eine bevorstehende Marktvolatilität vorbereitet zu sein. @X_illiquid hat über die bevorstehende wöchentliche Volatilität getwittert. Darüber hinaus berichtete Invezz.com diese Woche über wirtschaftliche Ereignisse, die die Märkte wahrscheinlich beeinflussen werden.

Get ready for upcoming weekly market volatility



Note theses dates 23th, 26th, and 29th are where trends are expected to cause significant fluctuations in liquidity#Bitcoin #Btc pic.twitter.com/yNarpdlwic — X Illiquid (@x_illiquid) May 23, 2023

Bitcoin RHODL-Verhältnis

Das RHODL Verhältnis-Tool vergleicht Assets, die länger als zwei Jahre gehalten werden, mit solchen, die zwischen sechs Monaten bis 2 Jahren gehalten werden. Dies hilft bei der Unterscheidung zwischen erfahrenen Marktteilnehmern (mehr als zwei Jahre) und einzyklischen LH (sechs Monate bis zwei Jahre).

Diese RHODL-Variante weist exponentielle Aufwärtstrends auf, was bestätigt, dass sich viele langjährige Besitzer eines einzelnen Zyklus (aus dem Zyklus 2021 – 2022) in erfahrene HODLer verwandeln. In Anbetracht der überwältigenden Abwärtsvolatilität, die der Markt in diesem Zeitraum erlebte, zeigt dies, dass BTC-Anleger optimistisch in Bezug auf das Asset sind.

Quelle – Glassnode