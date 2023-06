Der Preis für Orangensaft ist zurückgegangen, nachdem er im Mai auf ein Allzeithoch von 295,82 $ kletterte. Aus den von Investing zusammengestellten Daten geht hervor, dass Orangensaft mit 274 $ gehandelt wurde, was bedeutet, dass er seit seinem Höchststand in diesem Jahr um mehr als 7,5 % gesunken ist. Insgesamt ist Orangensaft in diesem Jahr nach Kaffee und Mastvieh der Rohstoff mit der drittbesten Performance.

Angebots- und Nachfragedynamik

Orangensaft ist ein führendes Erzeugnis, das täglich von Millionen von Menschen konsumiert wird. Der größte Teil der heute konsumierten Orangen stammt aus Brasilien, das jedes Jahr 16 Millionen Tonnen Orangen produziert. Es folgen China, die USA, Indien und Mexiko.

Der Preis für Orangensaft hat in den letzten Jahren einen starken Aufwärtstrend erlebt. Insgesamt ist der Preis in den letzten zehn Jahren um mehr als 100 % und in den letzten drei Jahren um mehr als 120 % gestiegen. Dieser Aufschwung ist hauptsächlich auf den allgemeinen Rückgang der Orangenproduktion in den USA zurückzuführen.

Etwa 70 % aller in den USA produzierten Orangensäfte stammen aus Florida, einem Bundesstaat, der in den letzten Jahren von mehreren Hurrikanen heimgesucht wurde. Im Jahr 2022 wurde der Staat von Hurrikan Ian und 2017 von Hurrikan Irma verwüstet. Diese Wirbelstürme haben zu einem Rückgang der Produktion geführt, wobei Schätzungen besagen, dass Irma zu einem Rückgang der Ernte um 30-90 % führte.

Es gibt auch Bedenken hinsichtlich des Orangenangebots aus Brasilien. In einem im Mai veröffentlichten Bericht erklärte Fundecitrus, dass die Orangenproduktion in Brasilien 303,90 Millionen Kisten betragen wird. Das ist ein Rückgang von etwa 1,9 % gegenüber dem Vorjahr.

Der jüngste Rückgang der Orangensaftpreise ist wahrscheinlich auf saisonale Faktoren zurückzuführen, da das Angebot während der Erntezeit zunimmt.

Preisprognose für Orangensaft

Orangensaft-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass der Preis für Orangensaft seinen Höchststand bei 296,9 $ erreicht hat. Inzwischen ist er zurückgegangen und hat die wichtige Unterstützungsmarke bei 287,56 $, dem Höchststand vom 4. und 25. April, unterschritten. Der Relative Strength Index (RSI) ist unter den überkauften Bereich gesunken.

Der Preis für Orangensaft hat sich über die 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte bewegt. Darüber hinaus hat der Preis ein Triple-Top-Muster gebildet. Daher könnte der Preis in nächster Zeit weiter sinken, während die Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 239,37 $ anpeilen. Ein Anstieg über den Widerstand bei 295,4 $ würde diese pessimistische Einschätzung entkräften.