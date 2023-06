Der Aktienkurs von Boohoo (LON: BOO) liegt auf einem wichtigen Unterstützungsniveau, da weiterhin Sorgen um das Unternehmen bestehen. Die Aktie lag am Mittwoch bei 38 Pence, ein paar Punkte über dem wichtigen Unterstützungspunkt bei 37,35 Pence, dem niedrigsten Stand seit dem 10. Mai. Insgesamt ist die Aktie von ihrem Jahreshöchststand um über 38 % eingebrochen.

Es bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich Boohoo

Boohoo und andere britische Online-Einzelhandelsunternehmen wie Asos und The Hut Group erleben einen starken Abschwung, da die Nachfrage nachlässt. Asos steht am Rande des Abgrunds, da die Aktien des Unternehmens von ihrem Höchststand um mehr als 92 % eingebrochen sind. Einige Lieferanten haben den Verkauf an das Unternehmen eingestellt, weil sie Verluste befürchten.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz des Unternehmens in den 12 Monaten bis Februar 1,78 Mrd. £ betrug, was 11 % gegenüber dem Vorzeitraum entspricht. Der Bruttogewinn sank um 13 % auf 895 Mrd. £, während der Jahresverlust auf über 90,7 Mrd. £ anstieg.

Trotz alledem zeigte sich das Unternehmen optimistisch, dass sich sein Geschäft verbessern würde. In einer Erklärung, die diesen Schritt unterstützte, sagte der CEO des Unternehmens, John Lyttle:

Unser Vertrauen in die mittelfristigen Aussichten der Gruppe bleibt unverändert, und wenn wir unsere Hauptprioritäten umsetzen, sehen wir einen klaren Weg zur Verbesserung der Rentabilität und zur Rückkehr zu einem zweistelligen Umsatzwachstum.

Boohoo geht davon aus, dass sein Umsatz stagnieren oder um 5 % zurückgehen wird. Für die erste Hälfte des Geschäftsjahres rechnet Boohoo mit einem Umsatzrückgang von 10 bis 15 %. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Leistung des Unternehmens unter diesen Schätzungen liegen wird.

Zum einen zeigen die neuesten Daten, dass die Weihnachtsverkäufe auf dem langsamsten Niveau seit sieben Monaten gewachsen sind. Der Umsatz in Großbritannien stieg im Mai um 3,9 % und lag damit unter dem 3-Monatsdurchschnitt von 5,1 %. Positiv für Boohoo ist, dass die Zahl der Besucher der Website Boohoo.com im Mai von 17,7 Millionen im Vormonat auf 18,3 Millionen stieg.

Boohoo-Aktienkursprognose

BOO-Chart via TradingView

Der BOO-Aktienkurs befindet sich in einem starken Abwärtstrend, nachdem er am 31. März dieses Jahres mit 60,86 Pence seinen Höchststand erreichte. Die 25- und 50-Perioden Exponential Moving Averages (EMA) haben ein rückläufiges Crossover-Muster gebildet. Die Aktie befindet sich nun an einer wichtigen Unterstützungsmarke, die sie seit dem 10. Mai nicht mehr unterschritten hat und die bei 37,35 Pence liegt.

Ein Unterschreiten dieses Niveaus signalisiert daher, dass die Aktie einen Abwärtstrend bis zur nächsten Unterstützung bei 32,50 Pence, dem Tiefststand im Dezember letzten Jahres, erleben wird. Dieser Kurs liegt etwa 15 % unter dem aktuellen Niveau.