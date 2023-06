AI – das nächste große Ding? Anleger investieren in KI-bezogene Krypto-Projekte

In den letzten Monaten herrschte in der Welt der Artificial Intelligence (AI) eine unerbittliche Aktivität. Da die eigene technologische Entwicklung der Kryptowährung an die KI anknüpft, ist das Interesse an Projekten, die KI, Big Data und Blockchain nutzen, stark gestiegen.

Ein neues Projekt, das kurz vor dem Start steht und auf großes Interesse stößt, ist AltSignals, eine Plattform für Handelssignale, die die Handelsbranche mit einer neuen KI-gestützten Plattform und Krypto-Token revolutionieren könnte.

KI erobert die Welt im Sturm – und auch Krypto

Wie verschiedene Experten in den letzten Wochen meinten, überschneiden sich KI und Krypto schnell. Inmitten dieses Wachstums entstehen Krypto-Projekte, die auf der On-Chain-Integration von Funktionen wie maschinellem Lernen und Verarbeitung natürlicher Sprache basieren.

ChatGPT von OpenAI löste die aktuelle Welle von Investitionen in KI durch Tech-Giganten wie Microsoft und Google aus. In dem Maße, in dem alltägliche Nutzer innovative Anwendungsfälle annehmen, steigt die Spannung auf die Unternehmen und Projekte, die sich als Investitionsmöglichkeit anbieten.

Die jüngsten Schlagzeilen rund um den Chip-Riesen Nvidia machen das, was ohnehin schon eine überzeugende Geschichte ist, für Anleger noch attraktiver. KI und Krypto sind eine Konvergenz, die bemerkenswerte Kryptowährungsprojekte wie The Graph, Render, Akash und SingularityNET inmitten des aktuellen regulatorischen Gegenwinds gut abschneiden lässt.

AltSignals, das neue KI-Kryptoprojekt, das auf einem erfolgreichen Geschäftsmodell und einer erfolgreichen Community aufbaut, könnte einige der in diesem Artikel hervorgehobenen Projekte widerspiegeln oder sogar übertreffen.

Was ist AltSignals?

AltSignals kam 2017 auf den Markt und bietet eine Plattform für Handelssignale, die es Händlern ermöglicht, Marktdaten und -analysen zu nutzen, um profitable Geschäfte zu tätigen. Das Wachstum der Plattform hat dazu geführt, dass ihre Handelsindikatoren über Krypto hinaus ausgeweitet wurden und auch andere Finanzmärkte wie Devisen, Aktien und CFDs umfassen.

Diese Signale werden mithilfe des unternehmenseigenen Handelsalgorithmus AltAlgo generiert, der automatisierte Technologien einsetzt, um grundlegende und technische Indikatoren zu durchsuchen. Eine Analyse der neuesten Trends und Strategien wird dann in Form von Signalen und Warnungen für potenziell profitable Trades an die Händler weitergegeben.

Nach Angaben des Unternehmens war der AltAlgo Indicator äußerst erfolgreich, weshalb die Community auf über 50.000 Benutzer angewachsen ist. Doch nun möchte die Plattform den Algorithmus durch eine neue KI-gestützte Ebene überarbeiten.

ActualizeAI ist diese neue KI-Ebene. Es handelt sich um ein internes Projekt, das die Fähigkeiten künstlicher Intelligenz nutzen wird, um den Handelsalgorithmus zu verbessern. Der KI-Algorithmus durchsucht umfangreiche Blockchain-Daten, Nachrichten und Analysen, um Handelseinblicke und Signale für attraktive Gelegenheiten zu liefern.

Lohnt sich der Kauf des AltSignals ASI-Tokens?

Das Interesse der Anleger an dem Token, der sich derzeit im Vorverkauf befindet, ist größtenteils auf die Tatsache zurückzuführen, dass es sich um ein Projekt handelt, das das Beste aus der KI in die Kryptowährung und zum Nutzen seiner Nutzer bringt.

Mit einer Reihe von KI-Tools, darunter maschinelles Lernen und NLP, wird ActualizeAI noch genauere Handelssignale liefern. Was AltSignals heute jedoch mehr Aufmerksamkeit schenkt, ist die bevorstehende Token-Einführung.

Das liegt daran, dass ActualizeAI von einer neuen Kryptowährung namens ASI angetrieben wird. Inhaber des ASI-Tokens haben exklusiven Zugang zu der neuen Plattform und genießen eine Fülle weiterer Vorteile, darunter Belohnungen für die Teilnahme an der Entwicklung des Ökosystems und das Staking. Die Inhaber werden auch einen Anteil an dem Unternehmen haben, wenn dessen DAO später im Jahr startet.

Zu diesen Vorteilen kommt noch hinzu, dass sich die ASI-Kryptowährung noch im Vorverkauf befindet und eine gute Investition für Frühinvestoren sein könnte. Während die Nachfrage nach AltSignals in der aktuellen Phase fast 1 Mio. $ eingebracht hat, ist der Preis des Tokens von 0,015 $ immer noch ein Preisnachlass im Vergleich zum endgültigen Vorverkaufspreis von 0,02274 $.

Das bedeutet, dass man mit einer Investition in ASI nicht nur die Chance hat, Teil eines spannenden Krypto-Projekts zu sein, sondern eines, das durch den Erfolg der KI-Integration wahrscheinlich noch weiter steigen wird. Es wird erwartet, dass der Token im 3. Quartal 2023 auf dem Sekundärmarkt eingeführt wird, wobei die Notierung auf Uniswap und den wichtigsten CEXs auf der Roadmap steht.