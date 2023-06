CHANCER-Vorverkauf bringt Wettbranche an den Rand einer grundlegenden Veränderung

Benson ist Reporter bei Invezz und kümmert sich um aktuelle Nachrichten, Interviews und Marktanalysen. Seine erste Investition in Aktien… mehr lesen

Chancer, eine neue dezentralisierte Wettplattform, die die Blockchain nutzt, um ein neues Modell für Sportwetten anzubieten, steht kurz vor dem Start ihres lang erwarteten Vorverkaufs.

Das Event ermöglicht es Anlegern, den CHANCER-Token frühzeitig in ihre Anlageportfolios aufzunehmen. Sie ermöglicht es dem Projektteam auch, Mittel zu beschaffen, um die Entwicklung der innovativen Plattform abzuschließen, bevor sie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird.

CHANCER, die native Währung der Wettplattform, wird am Dienstag, den 23. Juni 2023, live gehen.

Was ist Chancer?

Chancer ist ein neues Blockchain-basiertes Wettunternehmen, das die Plattform der nächsten Generation für Wettende auf der ganzen Welt bereitstellen möchte. Die auf der Binance Smart Chain basierende Plattform nutzt den CHANCER-Token, um die Transaktionen der Benutzer zu ermöglichen, sodass jeder ein Wettereignis erstellen und es an andere übertragen kann.

Es gibt zwar mehrere Blockchain-basierte Vorhersage- und Wettunternehmen, aber das neue P2P-Modell von Chancer bietet einen Vorteil, wenn es darum geht, selbst die einfachsten Ereignisse zu globalisieren.

Benutzer können Wetten und Quoten für alles erstellen und anderen ermöglichen, diese durch Wetten über Smart Contracts anzunehmen.

Freunde können auf lokale Spiele oder sogar Community-Events wetten, die sonst auf den traditionellen Plattformen nicht verfügbar sind. Diese Fähigkeit, einen prognostischen Markt aus einer Vielzahl von Ereignissen zu schaffen, sei es Sport, Wahlen, lokale und globale Preisverleihungen und sogar Finanzmarktbewegungen, ist es, was Chancer von anderen Blockchain-basierten Anbietern unterscheidet.

Wenn ein Ereignis mehrere Ergebnisse hat, können Chancer-Nutzer Quoten festlegen und einen Prognosemarkt einrichten.

CHANCER-Vorverkauf – ein Novum für die Wett- und Glücksspielbranche?

Die Wett- und Glücksspielbranche entwickelt sich rasant weiter, mit neuen Trends rund um den Aufstieg von E-Sport-Wetten, der mobilen Nutzung und der Blockchain-Technologie. Letzteres wird in Verbindung mit der zunehmenden Akzeptanz von Kryptowährungen für Zahlungen zu einem enormen Aufschwung für die Branche.

Der Vorverkauf von CHANCER, der am Dienstag, dem 13. Juni 2023, live geht, bringt den Sektor an die Schwelle eines großen Innovationsreboots. Er bringt nicht nur die Vorteile der Blockchain-Sicherheit, Transparenz und Dezentralisierung mit sich, sondern stellt auch das traditionelle Modell auf den Kopf. Die Plattform von Chancer wird kein “Haus” sein, sondern es den Nutzern ermöglichen, ihre eigenen “Häuser” zu werden und ein vollständig dezentrales Wettmodell zu schaffen.

Abgesehen davon, dass der CHANCER-Token verwendet werden kann, um Wetten zu platzieren, wird er es den Nutzern auch ermöglichen, an der Netzwerkvalidierung und der Verwaltung von Chancer teilzunehmen. Die Inhaber können auch CHANCER-Token einsetzen, um Erträge zu erzielen.

Sie können mehr über Chancer und seine einzigartigen Funktionen in seinem Whitepaper und auf der Vorverkaufsseite hier erfahren.

Was ist der Vorverkaufspreis von CHANCER?

Das Gesamtangebot für Chancer wird 1,5 Milliarden Token betragen, von denen 65 % während des Vorverkaufs verfügbar sein werden. Chancer plant, 15 Mio. $ über die 12 Stufen des Vorverkaufs aufzubringen.

In der ersten Phase haben Anleger die Möglichkeit, aus einem Pool von 100 Millionen CHANCER zum Preis von 0,01 $ pro Token zu kaufen. Der Wert steigt dann in den folgenden Stufen bis auf 0,021 $ in Runde 12.

Anleger, die am Vorverkauf teilnehmen, haben die Chance, CHANCER-Token zu stark reduzierten Preisen zu ergattern. Unterdessen könnte es sich als eine gute langfristige Investition erweisen, da die Nachfrage nach dem neuen P2P-Modell, das ein revolutionäres System auf den Markt bringt, steigt.

Was Sie sonst noch vor dem Vorverkaufsstart über CHANCER wissen sollten

Die Chancer-Roadmap, die Sie hier einsehen können, umfasst die Vorverkaufsphase, die in den nächsten 24 Stunden live geht, ein Certik-Audit und einen Share2Earn-Wettbewerb – alles geplant für das 2. Quartal 2023.

Im 3. Quartal wird CHANCER an Börsen live gehen, einschließlich der Notierung auf der führenden DEX-Plattform Uniswap und mindestens zwei CEX-Plattformen. Der BETA-Start wird voraussichtlich noch im Laufe des Quartals live gehen. Im 4. Quartal 2023 umfasst die Roadmap von Chancer ein Testnetz für Market Making, virtuelle Wetten und vollständige Validierungsknoten.

Wie bereits hervorgehoben, verspricht Chancer die Freizeit- und Unterhaltungsbranche zu revolutionieren. Die Wettindustrie ist auf ein neues Modell eingestellt, das noch mehr Menschen in den Sektor bringen könnte. Die Nutzung der Blockchain-Technologie in Verbindung mit dem Anstieg der künstlichen Intelligenz gibt der Plattform den nötigen Vorsprung, um die Branche zu revolutionieren.

Dies wird sich positiv auf den CHANCER-Token auswirken, dessen Wert bei wachsender Nachfrage und anderen positiven Marktkräften steigen könnte.

Alles in allem ist es das Angebot eines Produkts, das von den Menschen gewünscht und genutzt wird, und das in einem Markt, der voraussichtlich um ein Vielfaches wachsen wird, eine Investition in CHANCER zu einer großartigen Ergänzung für jedes Portfolio machen könnte. Weitere Informationen über den bevorstehenden Vorverkauf finden Sie auf dieser Seite.