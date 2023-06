Ripple gegen SEC: Dokumente der Hinman-Rede endlich öffentlich zugänglich

Die Dokumente im Zusammenhang mit dem ehemaligen Direktor der Abteilung für Unternehmensfinanzierung der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) von 2017 bis 2020, William Hinman, wurden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, nachdem Ripple beim Gericht deren Herausgabe beantragt hatte.

In einer Rede aus dem Jahr 2018 deutete Hinman an, dass Bitcoin (BTC) und Ethereums Ether (ETH) seiner Meinung nach keine Wertpapiere seien. In einer E-Mail von Hinman hieß es:

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Wir sehen keine Notwendigkeit, Ether, so wie er derzeit angeboten wird, als Wertpapier zu regulieren.

RXP-Preis steigt um 7,4 %

Der Preis von XRP stieg nach der Veröffentlichung der Dokumente um 7,4 %. Bei Redaktionsschluss war der Preis jedoch auf 0,5374 $ zurückgegangen, lag aber immer noch im grünen Bereich.

XRP-Preis-Chart. Quelle: Coinmarketcap

Obwohl der Preisanstieg mit den nominalen Gewinnen im breiteren Kryptomarkt übereinstimmt, setzen XRP-Händler auf einen günstigen Ausgang für Ripple Labs im laufenden Rechtsstreit Ripple gegen SEC.

Laut Ripple Labs deuten Hinmans Kommentare, als er an der Spitze der SEC-Führung stand, darauf hin, dass XRP nicht als Wertpapier betrachtet werden sollte, was das Zahlungsunternehmen begünstigen könnte.

Die SEC reichte im Jahr 2020 eine Klage gegen Ripple ein, weil sie behauptete, das Unternehmen habe nicht registrierte Wertpapiere verkauft. Seit seiner Gründung hat Ripple eine Distanz zwischen dem XRP-Ledger-Netzwerk und dem Token (XRP), der einige seiner Produkte antreibt, gehalten.