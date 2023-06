Türkischer Aktienmarkt erreicht inmitten des Lira-Einbruchs ein Allzeithoch (USD/TRY)

Der türkische Aktienmarkt befindet sich im Höhenflug. Der Istanbul Borsa 100 ist in den letzten achtzehn Monaten fast um das Vierfache gestiegen. Seit den türkischen Präsidentschaftswahlen vor zwei Wochen, bei denen Recep Tayyip Erdoğan eine weitere Amtszeit gewann, ist der Index um 25 % gestiegen.

Dies ist jedoch alles andere als ein normaler Börsenaufschwung. Er übertrifft nicht nur alle anderen wichtigen Börsenindizes deutlich, sondern findet auch vor dem Hintergrund einer kollabierenden Landeswährung und einer Wirtschaft statt, die infolge einer äußerst unkonventionellen Geldpolitik in Schwierigkeiten geraten ist.

Warum bricht die türkische Lira zusammen?

Die türkische Währung, die Lira (USD/TRY), ist seit der Wahl am 28. Mai um 16 % gefallen und notiert gegenüber dem Dollar auf einem historischen Tiefstand. Vor zwei Jahren brauchte man 8,7 türkische Lira, um 1 $ zu kaufen. Heute erhält man für 23,67 Lira denselben Dollar, was einer Abwertung von 63 % entspricht. In den letzten fünf Jahren ist die Abwertung mit 80 % noch höher, als der Dollar für weniger als 5 Lira gehandelt wurde.

Wir haben kurz nach Erdoğans Wahlsieg einen Artikel zusammengestellt, der sich mit der unkonventionellen Geldpolitik des Landes und dem Untergang der Währung befasst, aber in Wahrheit zeigt ein kurzer Blick auf die Entwicklung der Zentralbankzinsen in den letzten achtzehn Monaten den „konträren“ Ansatz (um es höflich auszudrücken), die das Regime übernommen hat.

Während die ganze Welt im Laufe des Jahres 2022 die Zinssätze aggressiv angehoben hat (und dies bis heute, Mitte 2023, auch weiterhin tut), hat die Türkei sie kein einziges Mal angehoben, um die tiefste Inflationskrise seit den 1970er Jahren zu bekämpfen. Darüber hinaus wurden die Zinssätze tatsächlich gesenkt.

Erdoğan behauptete nach der Wahl, dass der Zinssatz der Zentralbank „jetzt auf 8,5 % gesenkt wurde und die Inflation weiter sinken wird“. In Bezug auf die grassierende Inflation sagte er: „Wenn jemand das kann, dann ich.“

Die folgende Grafik vergleicht den Zinspolitikansatz der türkischen Zentralbank mit dem der USA:

Die türkische Regierung hat auch ihre Währungsreserven aufgebraucht, um die Lira zu stützen, insbesondere in der Zeit vor der Wahl. Die Financial Times berichtete, dass Erdoğan die Devisen- und Goldreserven in den sechs Wochen vor den Parlamentswahlen um 17 Mrd. $ reduziert hat, was einem Rückgang von 15 % entspricht. Diese 17 Mrd. $ verteilen sich auf einen Abzug von Devisen in Höhe von 9,5 Mrd. $ und 7,5 Mrd. $ an Gold.

Die Behörden haben auch Kapitalkontrollen eingeführt, um die Lira zu stützen. Türkischen Bürgern wurde der Zugang zu Fremdwährungen erschwert, während die Goldeinfuhr nach dem Erdbeben im Februar ausgesetzt wurde, da die Nachfrage im Einzelhandel stark anstieg. Das Leistungsbilanzdefizit hat sich auf ein rekordverdächtiges Niveau ausgeweitet.

Der Druck auf die Währung ist so groß, dass die Regierung spezielle Sparkonten eingeführt hat, die bei einer Abwertung der Lira (auf Kosten der Regierung) einen höheren Zinssatz auszahlen. Damit sollte die Nachfrage nach der Lira gestärkt und ihr sinkender Wechselkurs geschützt werden. Derzeit befinden sich über 120 Mrd. $ auf diesen Konten, und seit ihrer Einführung im Jahr 2021 haben sie das Land bisher rund 4,7 Mrd. $ gekostet.

Warum steigt der türkische Aktienmarkt?

Warum steigt der Aktienmarkt vor dem Hintergrund einer zusammenbrechenden Währung sowie geld- und fiskalpolitischer Misswirtschaft? Nun, zwei Gründe.

Der erste Grund ist genau dieser: der Zusammenbruch der Währung. Eine fast vierfache Rendite in achtzehn Monaten klingt unglaublich, aber sie wird in türkischer Lira gemessen, was die Rendite verzerrt. In US-Dollar ausgedrückt, sieht der türkische Aktienmarkt weniger dramatisch aus:

Obwohl der Anstieg in Dollar gemessen zwar etwas gedämpft ist, ergibt sich im letzten Jahr immer noch ein Plus von 63 %. Zum Vergleich: Der S&P 500-Index der USA ist im gleichen Zeitraum um 17 % gestiegen. Die Performance ist also immer noch großartig und es ist nicht nur die abwertende Lira, die das Bild verzerrt.

Nun, es gibt sie und es gibt sie nicht. Der Grund dafür, dass die türkischen Bürger ihr Geld in den Aktienmarkt stecken, ist, dass dies die beste Möglichkeit zum Schutz des eigenen Vermögens ist. Diese Rallye ist größtenteils inländisch bedingt, da ausländische Investoren immer noch zögern, das finanzielle und politische Risiko, das die Türkei bietet, auf sich zu nehmen.

Und wenn man darüber nachdenkt, ist es nicht überraschend, dass die Türken sich Aktien zuwenden. Die Inflation erreichte im Oktober letzten Jahres 85 %, und obwohl sie sich seither abgeschwächt hat, liegt sie mit 40 % immer noch immens hoch. Angesichts der schädlichen Inflation und der abwertenden Landeswährung, die das Vermögen und die Kaufkraft der Bürger rasch aufzehren, sowie des eingeschränkten Zugangs zu ausländischen Währungen, wie oben beschrieben, haben die Bürger nicht viele Möglichkeiten.

Da die Zentralbank unter der Kontrolle von Erdoğan steht und bisher eine chaotische Politik verfolgt hat, stürzen sich die türkischen Anleger ungeachtet der Fundamentaldaten in Aktien. Das alles führt zu einem sehr unnatürlichen Anstieg des Aktienmarktes, der aber unter den einzigartigen Umständen durchaus Sinn macht. Einfach ausgedrückt: Die Türken haben nicht viele andere Möglichkeiten zum Schutz ihrer Kaufkraft.

Gibt es eine neue Währungsordnung in der Türkei?

Wir haben letzte Woche eine Analyse zur Lira veröffentlicht, nachdem der neue Finanzminister Mehmet Şimşek versprochen hatte, dass die Türkei zu einer „rationalen“ Politik zurückkehren würde.

„Transparenz, Konsistenz, Vorhersehbarkeit und die Einhaltung internationaler Normen werden unsere Grundprinzipien sein, um das Ziel der Erhöhung der sozialen Wohlfahrt zu erreichen“, sagte er, als er offiziell das Amt des Finanzministers antrat.

Die Türkei hat keine andere Wahl, als zu einer rationalen Grundlage zurückzukehren. Wir werden der makroökonomischen Finanzstabilität Priorität einräumen.

Es bleibt jedoch unklar, wie viel Autonomie Şimşek gewährt wird, da Erdoğan dafür bekannt ist, die Zentralbank und das Währungsregime zu kontrollieren. Wenn außerdem eine konventionelle Politik verfolgt wird, wird die Lira wahrscheinlich weiter fallen, bevor sie sich stabilisiert, angesichts der künstlichen Stützung des Wechselkurses, die Erdoğan bisher vorgenommen hat.

„Die Inflation mittelfristig auf einstellige Werte senken … und die Beschleunigung des Strukturwandels, der das Leistungsbilanzdefizit verringern wird, sind für unser Land von entscheidender Bedeutung“, sagte Şimşek weiter.

In jedem Fall dürfte der türkische Aktienmarkt weiterhin Zuflüsse innerhalb des Landes anziehen, da dieses doppelte Problem aus Inflation und Währungsabwertung nicht einfach zu lösen ist.

Die Kommentare von Erdoğan nach der Wahl, in denen er versprach, die Zinssätze niedrig zu halten, trüben das Bild zusätzlich – was das genaue Gegenteil der “rationalen” Politik wäre, zu der Şimşek dem Land eine Rückkehr versprach.

“Bitte folgt mir nach den Wahlen, und ihr werdet sehen, dass die Inflation zusammen mit den Zinssätzen sinken wird”, sagte Erdoğan vor den Wahlen im Mai gegenüber CNN. Auf die Frage, ob dies bedeute, dass es keine Änderung der Wirtschaftspolitik geben werde, antwortete er mit Nachdruck: “Ja, absolut.”

Diese Zitate und dieser Widerspruch zur versprochenen rationalen Politik fassen perfekt zusammen, warum die Türkei in einem solchen Schlamassel steckt und warum ausländische Investoren wahrscheinlich weiterhin zögern werden, türkische Aktien in Betracht zu ziehen. Gleichzeitig erklärt dies auch, warum der Aktienmarkt für die türkischen Bürger die beste Option ist. Aber dies ist alles andere als eine “normale” Rallye.