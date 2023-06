Virgin Galactic Holdings Inc. (NYSE: SPCE) will noch in diesem Monat Touristen ins All bringen. Der Aktienkurs ist heute um rund 40 % gestiegen.

Galactic 01 soll in der letzten Juniwoche fliegen

Am Freitag gab der Konzern bekannt, dass sein erster kommerzieller Raumflug – die Galactic 01 – zwischen dem 27. und 30. Juni starten wird.

An Bord sind drei Angehörige der italienischen Luftwaffe, die Mikrogravitationsforschung betreiben werden. Laut CEO Michael Colglazier:

Wir starten die erste kommerzielle Raumfahrtlinie für die Erde mit zwei dynamischen Produkten – unsere wissenschaftliche Forschung und private Astronaut-Raumfahrtmissionen.

Letzten Monat gab das in Kalifornien ansässige Unternehmen bekannt, dass sich sein Nettoverlust im 1. Quartal im Jahresvergleich auf fast 160 Mio. $ erhöht habe. Im Vergleich zu ihrem bisherigen Jahreshöchststand ist die Aktie von Virgin Galactic bei Redaktionsschluss um etwa 20 % gefallen.

Raumflüge werden bald monatlich stattfinden

Das Weltraumtourismusunternehmen hat die Fahrzeuginspektionen und Routineanalysen für die Galactic 01 bereits abgeschlossen. Die letzten Testflüge wurden im Mai durchgeführt.

Virgin Galactic Holdings Inc. bestätigte heute Morgen außerdem, dass sein zweiter kommerzieller Raumflug für Anfang August geplant ist. Von da an werden die Flüge monatlich stattfinden.

Das in New York börsennotierte Unternehmen hat bereits rund 800 Tickets für kommerzielle Raumflüge zu je 450.000 $ verkauft. Es wird geschätzt, dass jeder Flug dem von Sir Richard Branson mitgegründeten Unternehmen mehr als 2,7 Mio. $ aufbringen wird.

An der Wall Street wird die Aktie von Virgin Galactic derzeit im Konsens mit “Hold” bewertet.