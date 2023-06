Der Renminbi gab am Montagmorgen stark nach, nachdem Goldman Sachs das Wirtschaftswachstum Chinas erneut herabstufte. Der USD/CNH-Wechselkurs kletterte auf 7,15 und erreichte damit den höchsten Stand seit Mittwoch. Er stieg von einem Tiefstand von 7,1072 in der vergangenen Woche an.

Goldman Sachs stuft China herab

Der chinesische Wirtschaftsaufschwung hat sich in eine Fata Morgana verwandelt, wie wir hier berichteten. In einem Vermerk warnten die Analysten von Goldman Sachs, dass das Wachstum in diesem Jahr viel geringer als erwartet ausfallen wird. Sie gehen davon aus, dass die Wirtschaft im Jahr 2023 um 5,4 % wachsen wird, statt wie bisher um 6 %.

Goldman Sachs sagte, dass die starke Erholung des 1. Quartals im 2. Quartal verpufft sei und die Wahrscheinlichkeit bestehe, dass sich die Situation verschlimmern werde.

Letzte Woche veröffentlichte Daten zeigten, dass die Jugendarbeitslosenquote des Landes im Mai auf ein Rekordhoch gestiegen ist. Gleichzeitig wuchsen die Einzelhandelsumsätze, das Industriewachstum und die Anlageinvestitionen langsamer als von Analysten erwartet.

Infolgedessen beschloss die People’s Bank of China (PBoC), den Leitzins zu senken, um das Wachstum im Land anzukurbeln. Analysten gehen davon aus, dass die Behörden in den kommenden Monaten weitere Konjunkturmaßnahmen ergreifen werden.

Die größte Herausforderung für die chinesische Wirtschaft besteht darin, dass der Immobiliensektor, der ein Drittel des BIP ausmacht, länger braucht, um sich zu erholen. Aktien wichtiger Unternehmen wie Evergrande und China Resources Land stehen weiterhin unter Druck. Die Immobilienpreise haben sich in den letzten Monaten seitwärts bewegt.

Ein weiteres Anzeichen für die Konjunkturabschwächung ist, dass chinesische E-Commerce-Unternehmen wie JD.com und Alibaba es versäumt haben, die Umsatzzahlen ihrer jährlichen Verkaufsserie zu veröffentlichen. Analysten glauben, dass die Nichtveröffentlichung dieser Zahlen bedeutet, dass die Umsätze nicht gut waren.

USD/CNH-Chartanalyse

USD/CNH-Chart via TradingView

Der USD/CNH-Wechselkurs hat sich in den letzten Wochen in einem Aufwärtstrend befunden, nachdem er am 13. Januar auf einen Tiefstand von 6,7015 fiel. Diese Erholung hat dazu geführt, dass er den wichtigen Widerstand bei 6,9988 in eine Unterstützung umgewandelt hat. Das Währungspaar hat sich oberhalb der 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte bewegt. Es ist auch über das Fibonacci-Retracement-Level von 23,6% gestiegen.

Daher wird das Währungspaar wahrscheinlich weiter steigen, während Käufer den nächsten wichtigen Widerstandspunkt bei 7,300 anvisieren. Eine Bewegung unter die Unterstützung bei 7,00 würde diese optimistische Einschätzung entkräften.