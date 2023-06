Ein Krypto-Bärenmarkt? Egal, denn CHANCER zieht die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich

Der Chancer-Vorverkauf ist live und hat innerhalb weniger Tage gezeigt, dass das Interesse an dem Token enorm ist. Auch wenn Bitcoin und andere Kryptowährungen Schwierigkeiten haben, hat der native CHANCER-Token, der in 12 Vorverkaufsstufen verkauft wird, innerhalb weniger Tage fast 260.000 $ aufgebracht. Die enormen Zuflüsse in das Projekt deuten darauf hin, was Anleger über das Potenzial von Chancer in der Glücksspiel- und Prognosemarktbranche denken.

Für Anleger, die an den Aussichten des Wettmarktes interessiert sind, scheint es, dass die Unterstützung von Chancer bei der Beschaffung von 15 Mio. $ trotz der Baisse eine Gelegenheit ist, die viele nicht verpassen möchten.

Warum ist Chancer im aktuellen Bärenmarkt so attraktiv für Anleger?

Lange Rede, kurzer Sinn: Chancer revolutioniert das Wetten mit Hilfe der Blockchain-Technologie.

Die Online-Wettbranche, die unter anderem Sportwetten und Online-Casinos umfasst, wird zwischen 2023 und 2030 schätzungsweise um 12 % wachsen – von etwa 75 Mrd. $ auf 205 Mrd. $.

Einer der Haupttreiber dieses Wachstums ist die regulatorische Unterstützung und Akzeptanz auf verschiedenen Online-Plattformen im Zuge der zunehmenden Digitalisierung auf der ganzen Welt. Doch auch wenn der globale Online-Glücksspielmarkt mit diesen Prognosen attraktiv erscheint, ist ein Aspekt, der den Markt komplett überholen wird, der Einsatz der Blockchain-Technologie.

Mit kryptobasierten Plattformen, die Prognosemärkte anbieten, die das Spiel durch virtuelle Wetten verändert haben, ist Chancer bereit, dies mit seinen sozial getriebenen und demokratisierten Prognosemärkten, die durch den CHANCER-Token betrieben werden, weiter zu revolutionieren.

Eine Investition in den Vorverkauf von Chancer dürfte langfristigen Anlegern die Möglichkeit bieten, die Token zu deutlich günstigeren Preisen zu erwerben. In der Zwischenzeit, wenn der Vorverkauf endet und das Projekt in Betrieb geht, wird die Nachfrage den Wert der Investitionen steigern, zusammen mit anderen passiven Verdienstmöglichkeiten, die im Rahmen des breiteren Nutzens des nativen Tokens verfügbar sind.

Was ist Chancer?

Chancer ist eine sozial gesteuerte Plattform für prädiktive Märkte, bei der Token-Inhaber die Kontrolle haben. Jeder auf der Plattform kann einen Prognosemarkt für jedes Ereignis mit einem definierten Ergebnis erstellen, sei es Sport, Krypto-Gaming, Wahlen oder ein beliebiges Community-Engagement oder Ereignis.

Wie oben erwähnt, wird Chancer von CHANCER betrieben, einem Utility-Token, der dem Inhaber Zugang zum Ökosystem sowie andere Vorteile wie die DAO-Governance bietet. CHANCER-Inhaber können auch Netzwerkvalidatoren werden und mit Token verdienen. Wenn Token-Inhaber CHANCER einsetzen, um Erträge zu erzielen, tragen sie auch zur Sicherheit des Netzwerks bei.

Wie funktioniert Chancer und was ist das Besondere an ihm?

Anstelle der zentralisierten „Haus“-Modelle, die bei herkömmlichen Wettplattformen verfügbar sind, bietet Chancer den Schlüssel zur Schaffung von Prognosemärkten und zur Abwicklung von Auszahlungen an seine Community. Die Plattform bietet den Teilnehmern des Ökosystems auch die Möglichkeit, ihre Märkte live für andere zu streamen, die sie dann beobachten und darauf wetten können.

Dieser Aspekt der Plattform, bei dem Menschen an Märkten teilnehmen können, die von Benutzern aus der gesamten globalen Community geschaffen wurden, macht Chancer einzigartig.

Das Peer-to-Peer-Modell (P2P), das bei herkömmlichen Wettanbietern nicht verfügbar ist, hat das Potenzial, Millionen von Wettenden online zu bringen. Warum? Denn es gibt keine Grenzen für die Märkte oder Ereignisse, die in die Blockchain aufgenommen werden können, und die Vorteile wie Transparenz und manipulationssichere Ergebnisse werden durch die Möglichkeit von Smart Contracts verbessert.

CHANCER-Anleger, die sich an dem Projekt beteiligen, investieren damit in ein Unternehmen, das die Zukunft der Wetten definiert.

Warum sollten Sie während des Vorverkaufs in CHANCER investieren?

Chancer wird über einen Gesamtbestand von 1,5 Milliarden Token verfügen, von denen 65 % Frühbucherinvestoren zur Verfügung gestellt wurden, während die Plattform versucht, 15 Mio. $ aufzubringen. Der Token-Verkauf, an dem jeder über die offizielle Vorverkaufsseite teilnehmen kann, wird voraussichtlich ausverkauft sein, bevor der Token im kommenden Quartal auf Uniswap und anderen Börsen live geht.

Was den Token-Preis betrifft, wird CHANCER in der ersten Phase des Vorverkaufs für 0,01 $ verkauft. Der Preis des Tokens steigt in jeder weiteren Phase, bis er in der letzten Phase 0,021 $ erreicht. Das heißt, wenn ein Anleger in der aktuellen Phase CHANCER kauft, wird der Wert seiner Investition um 110 % steigen.

Diese Aussichten und die Tatsache, dass das revolutionäre Ökosystem von Chancer das Gesicht von Online-Wetten über Blockchain inmitten eines breiteren Branchenwachstums verändern wird, legen nahe, dass eine Investition jetzt langfristig ein lohnendes Unterfangen sein könnte.

Außerdem erwartet man in der Kryptoindustrie, die weiterhin mit der Baisse kämpft, einen neuen Bullenzyklus, in dem der erwartete Rückenwind des Marktes die Token auf neue Höchststände treibt. CHANCER zu aktuellen Vorverkaufspreisen sieht daher wie ein großes Schnäppchen aus. Anleger, die daran interessiert sind, CHANCER jetzt zu kaufen, können im Whitepaper mehr über das Projekt erfahren.