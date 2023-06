Der EUR/GBP-Wechselkurs fiel am Mittwoch nach den starken britischen Inflationsdaten weiter. Das Paar ging auf 0,8535 zurück, den niedrigsten Stand seit August 2022. Vom Höchststand in diesem Jahr ist es um mehr als 4,92 % abgestürzt.

Die wichtigsten GBP-Nachrichten am Mittwoch waren die jüngsten Daten zur Verbraucherinflation im Vereinigten Königreich. Nach Angaben des Office of National Statistics (ONS) stieg die Gesamtinflation der Verbraucher im Mai um 0,7 % und lag damit über der mittleren Schätzung von 0,5 %.

Im Jahresvergleich stieg die Inflation im Mai um 8,7 %. Ökonomen hatten mit einem Anstieg der Inflation um 8,4 % gerechnet. Diese Zahlen bedeuten, dass die Krise der Lebenshaltungskosten im Land anhält, da die Inflation über dem Zielwert der Bank of England (BoE) von 2 % liegt.

Der Kern-VPI, der die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, stieg von 6,8 % im April auf 7,1 %. Im Vergleich zum Vormonat stieg er um 0,8 %.

Die britischen Inflationsdaten wurden am selben Tag veröffentlicht, an dem die BoE ihre zweitägige geldpolitische Sitzung begann. Sie wird dann am Donnerstag ihren Zinsbeschluss fassen. Von Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass die BoE die Zinsen um 0,25 % auf 4,75 % anheben wird, den höchsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt.

Die BoE steckt in der Klemme, denn die Wirtschaft befindet sich in einer Stagflation, die durch hohe Inflation und langsames Wirtschaftswachstum gekennzeichnet ist. Die letzte Woche veröffentlichten Daten zeigen, dass die Wirtschaft im April nur um 0,2 % und in den drei Monaten bis April um 0,1 % gewachsen ist.

Eine weitere wichtige Nachricht zum EUR/GBP waren die jüngsten Daten zur britischen Verschuldung. Nach Angaben des ONS stieg die Nettoverschuldung des Landes im Mai sprunghaft auf 2,6 Bio. £ an, was 100,1 % des gesamten BIP entspricht. Dies war das erste Mal seit 1961, dass die Verschuldung auf über 100 % kletterte.

EUR/GBP Technische Analyse

EUR/GBP-Chart via TradingView

Der EUR/GBP-Kurs ist diese Woche weiter gefallen. Er bewegte sich unter die wichtige Unterstützung bei 0,8726, den Tiefstständen vom 20. Januar und 17. März. Zuletzt unterschritt das Währungspaar die Unterstützung bei 0,8550 (Tief vom 1. Dezember).

Der EUR/GBP-Kurs bewegte sich unter den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten sowie unter dem 61,8%-Fibonacci-Retracement-Level. Daher wird das Währungspaar wahrscheinlich weiter fallen, während die Verkäufer die nächste wichtige Unterstützung bei 0,8500 anvisieren. Ein Unterschreiten dieser Marke eröffnet die Möglichkeit eines Rückgangs auf 0,8342 (Tief vom 2. August 2022).