AltSignals gewinnt an Dynamik, da Jerome Powell sagt, Krypto habe “Durchhaltevermögen”

Die heutige Nachricht über AltSignals ist, dass der Vorverkauf des Projekts an Fahrt gewinnt. Dies ist, nachdem Kryptowährungen aufgrund der Kommentare des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell, die zu der positiven Stimmung auf dem Kryptomarkt beigetragen haben, erholt haben.

Der Markt hat sich ebenfalls erholt, nachdem er zu Beginn der Woche eine Rallye erlebt hatte, die größtenteils durch den Antrag von BlackRock für einen Spot-Bitcoin-ETF ausgelöst wurde. WisdomTree, Invesco und Valkyrie haben seitdem bei der SEC Spot-ETFs beantragt. Kryptowährungen erleben einen Aufschwung, und neue Coins wie AltSignals könnten große Fortschritte machen, da die Anleger den nächsten Bullenzyklus ins Auge fassen.

Der Fed-Vorsitzende sagt, Krypto habe Durchhaltevermögen

Am Mittwoch bemerkte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell während einer geldpolitischen Anhörung vor dem House Financial Services Committee, dass Krypto als Anlageklasse “Durchhaltevermögen” hat.

Powell äußerte sich auch zum Markt für Stablecoins und merkte an, dass die Fed eine starke Rolle bei der Regulierung und Überwachung der Branche spielen müsse. Er wies jedoch darauf hin, dass die US-Zentralbank Stablecoins “als eine Form von Geld” betrachte. Bitcoin und andere Kryptowährungen erholten sich nach den Kommentaren.

Im Großen und Ganzen sind die Klagen der SEC gegen Binance und Coinbase möglicherweise einschneidende Ereignisse am Horizont, auch wenn Berichte wie dieser darauf hindeuten, dass es besser laufen könnte. Das makroökonomische Umfeld könnte ein weiterer Faktor sein, insbesondere nachdem die Fed weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten angedeutet hat. Doch trotz alledem deuten der Eintritt der Finanzriesen der Wall Street und Powells Äußerungen, dass Krypto als Anlageklasse “Durchhaltevermögen” hat, darauf hin, dass eine klare Regulierung die Akzeptanz von Kryptowährungen auf die nächste Stufe bringen könnte.

Ähnliche Schritte im Bereich der künstlichen Intelligenz, bei denen der US-Kongress diese Woche einen parteiübergreifenden Gesetzentwurf zur KI-Regulierung vorlegte, sind willkommen, da die Behörden versuchen, die Verbraucher zu schützen. Dies sind Szenarien, die das AltSignals-Projekt begünstigen könnten, das Blockchain-Technologie, Kryptowährung und KI in eine Plattform integriert, die die Handelsbranche revolutionieren soll.

Was ist AltSignals?

AltSignals ist ein Projekt, das Anlegern, Händlern und Krypto-Enthusiasten die Chance geben will, von einem revolutionären KI-Handelsalgorithmus zu profitieren. Denn AltSignals entwickelt einen neuen KI-gesteuerten Algorithmus, der über die ActualizeAI-Plattform angeboten wird.

ActualizeAI integriert die Leistungsfähigkeit der Blockchain-Technologie und KI, um Benutzern Zugriff auf ein leistungsstarkes Handelssignal-Tool zu ermöglichen, mit dem zusätzlichen Vorteil, über den nativen ASI-Token zu investieren. Zu den Vorteilen des Haltens von ASI gehören der exklusive Zugang zum ActualizeAI-Ökosystem, zum Mitgliederclub, zu Handelsturnieren und zur DAO-Governance. Es gibt auch passive Einkommensmöglichkeiten, einschließlich Staking.

Mehr darüber, was mit AltSignals möglich ist, finden Sie hier.

ASI-Preis wird in der nächsten Vorverkaufsphase um 25 % steigen

Der ASI-Token-Vorverkauf läuft derzeit und befindet sich in Phase 1, in der 95 % der verfügbaren Token verkauft wurden. Das bedeutet, dass weniger als 5 % der zum aktuellen Preis von 0,015 $ verfügbaren Token übrig bleiben. Da das Interesse an dem Projekt groß ist, wie die mehr als 1 Mio. $ zeigen, die frühe Anleger bisher investiert haben, wird die aktuelle Phase wahrscheinlich in kürzester Zeit ausverkauft sein.

Der ASI-Preis wird um 25 % steigen, wenn die aktuelle Phase endet, wobei der Wert des Tokens bei 0,01875 $ liegen wird. Während dieser Phase wird das AltSignals-Team versuchen, 1.171.875 $ aufzubringen. Insgesamt wird der Vorverkauf 4 Phasen umfassen, und der ASI-Preis wird in der letzten Phase auf 0,02274 $ steigen.

Wichtige Meilensteine in der AltSignals-Roadmap

AltSignals will bis zum Ende des Vorverkaufs 5.480.600 $ aufbringen, wobei die Mittel in die Entwicklung und Einführung von ActualizeAI fließen sollen. Gemäß ihrer Roadmap wird der Token im 3. Quartal auf den Markt kommen. Das Team wird außerdem den aktuellen AltAlgo-Handelsalgorithmus automatisieren und im selben Quartal den ActualizeAI Pass NFT Marketplace starten.

Die Beta-Version von Governance und ActualizeAI wird für das 4. Quartal 2023 erwartet, während der Start von ALPHA und der Live-Handel für das 1. Quartal 2024 geplant sind. Im 2. Quartal 2024 wird AltSignals seine mobile Anwendung starten und 2-Klick-Onboarding hinzufügen.