Darden Restaurants Inc (NYSE: DRI) liegt heute Morgen leicht im Minus, obwohl das Unternehmen ein starkes 4. Quartal meldete und optimistische Prognosen für die Zukunft abgab.

Warum ist Darden-Aktienkurs heute gesunken?

Die Anleger sind immer noch enttäuscht, da das Unternehmen mitteilte, dass sein vergleichbarer Umsatz im Bereich Fine Dining um 1,9 % gesunken sei. Dennoch sagte Anastasia Amoroso – die Chef-Investmentstrategin bei iCapital – auf Yahoo Finance Live:

Darden weist auf eine gewisse Schwäche im Bereich Fine Dining hin. Aber das große Makrobild ist, dass der Verbraucher einen Job hat und mehr Geld bekommt. Die Kaufkraft des Verbrauchers ist nach wie vor sehr groß.

Olive Garden, das Unternehmen, das etwa 45 % des Gesamtumsatzes von Darden ausmacht, verzeichnete ein Jahreswachstum von 4,4 % bei den Verkäufen im selben Geschäft gegenüber den erwarteten 5 %.

Die Darden-Aktie liegt in diesem Jahr immer noch mehr als 15 % im Plus.

Darden Restaurants Zukunftsprognose

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziert Darden Restaurants nun einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 8,55 und 8,85 $ bei einem Umsatz von bis zu 11,6 Mrd. $, wie aus der Pressemitteilung zu den Ergebnissen hervorgeht.

Im Vergleich dazu erwarten die Analysten 7,96 $ pro Aktie bzw. einem Umsatz von 11,17 Mrd. $. Amoroso von iCapital fügte hinzu:

Die Verbraucher haben immer noch 1,5 Bio. $ an überschüssigen Ersparnissen. [Ihre] Bilanzen, Cashflows sind in guter Verfassung. Sie bevorzugen weiterhin Ausgaben für Essen und Trinken. Ich denke, dieses Segment wird stark bleiben.

Der Restaurantbetreiber hob am Donnerstag auch seine Quartalsdividende auf 1,31 $ pro Aktie an – eine Erhöhung um 8 % im Vergleich zum Vorjahr. An der Wall Street wird die Aktie derzeit im Konsens mit “overweight” bewertet.

Wichtige Zahlen im Ergebnisbericht für das 4. Quartal von Darden Restaurants

Erwirtschaftete 315,1 Mio. $ gegenüber 281,7 Mio. $ im Vorjahr

Auch der Gewinn pro Aktie stieg von 2,58 $ auf 2,24 $

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 7 % auf 2,77 Mrd. $

Der Konsens lag bei 2,54 $ pro Aktie bei einem Umsatz von 2,77 Mrd. $

Am Donnerstag gab Darden Restaurants bekannt, dass Eugene I. Lee Jr., sein Vorsitzender und ehemaliger CEO, auf der Jahresversammlung 2023 in den Ruhestand treten wird. Letzte Woche schloss das in Orlando ansässige Unternehmen die Übernahme von Ruth’s Chris Steak House ab.