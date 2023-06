AltSignals erreicht in diesem Jahr weiterhin neue Meilensteine beim Vorverkauf.

Bislang hat es insgesamt etwa 1,02 Mio. $ im Rahmen des Vorverkaufs aufgebracht, was bedeutet, dass nur noch 5 % fehlen, um 1,08 Mio. $ zu erreichen und die “Stage 1” des Vorverkaufs erfolgreich abzuschließen.

Sein nativer Token, der “ASI” genannt wird, ist bei Redaktionsschluss 0,015 $ wert – ein Anstieg von satten 25 % innerhalb weniger Monate.

Noch wichtiger ist, dass das Finanztechnologieunternehmen davon ausgeht, dass sein Krypto-Token in der letzten Phase des Vorverkaufs 0,02274 $ erreichen wird, da die Anleger weiterhin nach Möglichkeiten suchen, am rasanten Wachstum der künstlichen Intelligenz teilzuhaben.

Wenn ein solcher Anstieg tatsächlich eintritt, können sich diejenigen, die heute in AltSignals investieren, bis zum Ende des Vorverkaufs über eine Rendite von 50 % freuen.

KI ist nicht wie die Tech-Blase der späten 90er Jahre

Seit Microsoft eine milliardenschwere Investition in OpenAI – das Unternehmen hinter dem berühmten ChatGPT – angekündigt hat, ist künstliche Intelligenz im Finanzbereich das Gebot der Stunde.

Sie hat in diesem Jahr am meisten zum Anstieg des S&P 500 um über 15 % beigetragen. Namhafte Unternehmen, die im Zentrum der künstlichen Intelligenz stehen, wie Nvidia und Tesla, haben ihren Aktienkurs seit Jahresbeginn verdoppelt oder sogar verdreifacht.

Viele fragen sich jedoch, ob die KI-Manie nicht zu sehr an die Dotcom-Blase der späten 1990er Jahre erinnert. Glücklicherweise sehen Experten wie Kevin Philip – Partner bei Bel Air Investment Advisors – das anders.

Wir glauben nicht, dass das, was wir heute erleben, ein Äquivalent zur Technologieblase in den späten 90er Jahren oder zum hebelbetriebenen Charakter des Marktes im Vorfeld der [Finanzkrise] ist.

Philip ist davon überzeugt, dass die heutigen KI-Unternehmen über weitaus bessere Fundamentaldaten verfügen als die Internetunternehmen der späten 1990er Jahre.

Sein Ausblick deckt sich mit dem des Leiters der Aktienstrategie von Wells Fargo Securities, Chris Harvey, der in einer kürzlich erschienenen Forschungsnotiz hinzufügte, dass künstliche Intelligenz eine Technologie ist, die unmittelbare kommerzielle Anwendungen hat.

Wenn überhaupt, dann sind solche Ansichten ein gutes Zeichen für die Zukunft von AltSignals. Schauen wir uns an, warum.

AltSignals ist eine KI-Wahl

AltSignals ist in erster Linie ein Handelssignaldienst, der Anlegern dabei hilft, bessere Entscheidungen in Bezug auf den Ein- und Ausstieg in einen Finanzwert zu treffen – seien es Aktien, Devisen oder Kryptowährungen.

Das Unternehmen nennt seinen Hauptdienst “AltAlgo“, aber noch spannender ist die kommende, durch künstliche Intelligenz erweiterte Version des Handels-Toolkits – ActualizeAI.

ActualizeAI wird, wie der Name schon sagt, künstliche Intelligenz nutzen, um die Genauigkeit der Handelssignale weiter zu verbessern und den Anlegern noch höhere Renditen zu bieten. Natürlich wird davon ausgegangen, dass die Benutzerbasis wächst, was nicht nur dem Unternehmen insgesamt, sondern auch dem Preis des ASI-Tokens zugute kommt.

Lohnt sich der Kauf des ASI-Tokens?

Die Einführung von ActualizeAI wird ASI wahrscheinlich Rückenwind verschaffen, da der Krypto-Token die Handelsplattform antreiben wird.

AltSignals plant, den nativen Token als Aktien zu verwenden, die den Besitzern ein Mitspracherecht in Bezug auf die Art und Weise, wie das Unternehmen geführt wird und welche Richtung es einschlägt, sichern.

Noch wichtiger ist, dass der ASI-Token eine zentrale Rolle für den Zugang zu ActualizeAI und seiner Welt der Funktionen spielt, einschließlich der Möglichkeiten, Geld zu verdienen, indem man beispielsweise an einem Handelswettbewerb teilnimmt. Wenn also ActualizeAI mit seinen KI-basierten Erweiterungen mehr Nutzer zu AltSignals lockt, wird dies die Nachfrage nach dem Krypto-Token ankurbeln, was theoretisch zu einem Preisanstieg führen sollte.

Erwähnenswert ist auch, dass Anleger, die sich den ASI-Token im Vorverkauf sichern, frühen Zugang zu ActualizeAI und seinen Vorteilen erhalten. Ein detaillierter Leitfaden auf der Website von AltSignals erklärt, wie man den Krypto-Token in drei einfachen Schritten kaufen kann.

Was könnte sonst noch Rückenwind für AltSignals ($ASI) sein?

Auf Telegram hat AltSignals jetzt mehr als 52.000 Nutzer. Die Anzahl der Abonnenten in der VIP-Gruppe hat jetzt auch 1.400 überschritten, was auf eine starke und anhaltende Nachfrage nach dem ASI-Token hindeutet, dessen Wert, wie bereits erwähnt, wie bei jedem finanziellen Vermögenswert an die Nachfrage gebunden ist.

Bei Trust Pilot hat es ebenfalls eine nahezu perfekte Bewertung von 4,9. Aber hier ist das Beste daran. AltSignals hat sein natives Token noch nicht an den großen Kryptobörsen notiert. Das ist bedeutsam, denn wir haben gesehen, wie die Preise von Pepe und Floki in diesem Jahr in die Höhe geschossen sind, nachdem sie auf Binance live gingen.

Darüber hinaus befanden sich die Kryptowährungen in den letzten Tagen in einem Aufwärtstrend, nachdem die US-Notenbank in ihrer letzten geldpolitischen Sitzung beschlossen hatte, den Zinssatz unverändert zu belassen. Die Bankenkrise hat auch institutionelle Anleger dazu gedrängt, sich Kryptos zuzuwenden.

In diesem Sinne wird ASI wahrscheinlich an der anhaltenden Erholung des Kryptomarktes teilhaben, denn genau das ist es – ein Krypto-Token.

Mit diesem Rückenwind könnte den Token nach Ansicht vieler Experten bis zum Ende des Jahres auf 5 Cent steigen. Weitere Details zu AltSignals finden Sie auf der Vorverkaufsseite hier.