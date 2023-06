Russell 2000: Bitcoin-Mining- und KI-Aktien sind die Top-Gewinner im Jahr 2023

Der Russell 2000 Index hat einen Teil der Anfang des Monats erzielten Gewinne wieder verloren, während die Anleger die Auswirkungen der Entscheidungen der US-Notenbank beurteilen. Der Index fiel auf ein Tief von 1.838 $ und liegt damit nur wenige Punkte unter dem bisherigen Monatshoch von 1.906 $. Er liegt weiterhin etwa 8 % über dem niedrigsten Stand des Jahres.

Beste Aktien im Russell 2000-Index

Die ETFs Russell 2000 und iShares 2000 hatten in diesem Jahr einige Gewinner aufzuweisen. Die Bitcoin-Mining-Aktien Cipher Mining, Marathon Digital und Riot Platforms waren in diesem Jahr die Aktien mit der besten Wertentwicklung im Index. Sie alle sind in diesem Jahr um mehr als 240 % gestiegen, was durch die starke Performance von Bitcoin begünstigt wurde, der seit seinen Tiefstständen im Dezember um über 100 % gestiegen ist.

In der Zwischenzeit haben sich auch die Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz und Quantencomputer gut entwickelt. Die Aktie von C3.ai, einem Anbieter von KI-Lösungen für Unternehmen, ist in diesem Jahr um 211 % gestiegen. Die Anleger glauben, dass das Unternehmen ein großer Nutznießer des weltweiten Einsatzes von KI sein wird.

IonQ ist 2023 ebenfalls um über 190 % gestiegen, da die Anleger verstärkt auf Quantencomputer setzen. Dies ist eine Branche, die eng mit der Branche der künstlichen Intelligenz verbunden ist.

Root Inc. ist ein weiterer bemerkenswerter Gewinner im Russell 2000 Index, der um über 170 % zugelegt hat. Die meisten dieser Gewinne wurden in der letzten Woche erzielt, als Spekulationen über eine Übernahme aufkamen. Weitere Top-Performer im Index sind Selectquote, Redfin, Skywest und Microstrategy. Microstrategy ist aufgrund seines Engagements in Bitcoin stark gestiegen.

Top-Verlierer im Russell 2000 für 2023

Im Russell 2000 Index gab es in diesem Jahr mehrere große Nachzügler. Mullen Automotive, ein Unternehmen für Elektrofahrzeuge, über das ich schon früher berichtet habe, ist der größte Verlierer, da die Aktie um mehr als 97 % an Wert verloren hat. Andere EV-Unternehmen wie Lordstown Motors und Canoo sind alle um über 90 % eingebrochen. Diese Unternehmen “verbrennen” Barmittel, was zu existenziellen Risiken führt.

Wheels Up, ein bekanntes Charterunternehmen für Privatjets und Hubschrauber, ist in diesem Jahr um mehr als 95 % eingebrochen, da die Nachfrage nach seinen Dienstleistungen nachgelassen hat. Auch die Barreserven des Unternehmens sind in den letzten Monaten gesunken.

Weitere bemerkenswerte Nachzügler im Russell 2000-Index sind unter anderem Chegg, F45 Training Holdings, Bluebird und Digital Turbine.

Mit Blick auf die Zukunft gehe ich davon aus, dass der Russell-Index und der dazugehörige ETF aufgrund ihres Fokus auf Large-Cap-Unternehmen wie Amazon und Apple hinter dem S&P 500 und dem Nasdaq 100 zurückbleiben werden.