Lordstown Motors (NASDAQ: RIDE) ist das erste Elektrofahrzeugunternehmen, das Konkurs angemeldet hat. Das Unternehmen hatte Schwierigkeiten, Kapital zu beschaffen und seine Fahrzeuge zu bauen, nachdem Foxconn sich aus der Partnerschaft zurückgezogen hatte.

Das Unternehmen für Elektrofahrzeuge bricht zusammen

Lordstown Motors ist ein Elektrofahrzeughersteller, der versucht hat, in Detroit Lastwagen zu bauen. Das Geschäftsmodell des Unternehmens war relativ einfach. Es würde die Forschung betreiben und die Lastwagen verkaufen. Anstatt zu produzieren, ging Lordstown eine Partnerschaft mit Foxconn ein, dem riesigen taiwanesischen Hersteller, der die Fahrzeuge bauen sollte. Dies ist dasselbe Modell, das auch Fisker verwendet hat.

Der Bau von Elektrofahrzeugen von Grund auf ist ein sehr teurer Prozess, wie die enormen Summen zeigen, die Unternehmen wie Tesla, Rivian und Lucid Motors in den letzten Jahren ausgegeben haben. Im Fall von Lordstown Motors gab das Unternehmen im Jahr 2019 über 15,6 Mio. $ und im Jahr 2020 102 Mio. $ aus. Im Jahr 2022 stiegen die Ausgaben auf über 275 Mio. $.

Infolgedessen gingen die Barmittel zur Neige. Aus dem letzten Bericht ging hervor, dass seine Barmittel und kurzfristigen Anlagen auf 176 Mio. $ gesunken waren. Damals warf das Unternehmen Foxconn vor, ihm die für 2022 zugesagten Mittel nicht zur Verfügung zu stellen.

Der Konkurs von Lordstown war leicht vorherzusehen. In diesem Artikel, den ich im Mai schrieb, warnte ich davor, dass die Aktien auf den Nullpunkt fallen würden, da die Barreserven des Unternehmens schwinden würden.

Vergleich zwischen Lordstown Motors und Mullen Automotive und Canoo

Mullen Automotive und Canoo könnten die nächsten sein

Lordstown Motors wird nicht das einzige EV-Unternehmen sein, das in diesem Jahr in Konkurs geht. Wie ich schon früher gewarnt habe, könnten Mullen Automotive (NASDAQ: MULN) und Canoo ebenfalls zusammenbrechen, da die Liquidität abnimmt.

Obwohl Mullen Automotive mit der Auslieferung von Fahrzeugen begonnen hat, scheint die Bilanz des Unternehmens nicht ausreichend zu sein, um die Geschäftstätigkeit zu unterstützen. Aus dem letzten Bericht ging hervor, dass das Unternehmen über 60,3 Mio. $ an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen verfügte. Außerdem hatte es über 14,8 Mio. $ an Verbindlichkeiten und 121 Mio. $ an kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Vergleichen wir nun diese Zahlen mit den vierteljährlichen Ausgaben des Unternehmens. Mullen Automotive hatte im 1. Quartal Betriebskosten in Höhe von über 67,9 Mio. $ und im vorangegangenen Quartal in Höhe von 73,6 Mio. $. Selbst wenn das Unternehmen die Kosten senkt und erste Einnahmen erzielt, wird es also bald Kapital aufbringen müssen.

Canoo ist ein weiteres problembehaftetes EV-Unternehmen, das ebenfalls in Konkurs gehen könnte. Im letzten Quartal verzeichnete das Unternehmen Ausgaben in Höhe von 81,5 Mio. $, gegenüber 83,2 Mio. $ im Vorquartal. Seit 2022 hat das Unternehmen fast 1 Mrd. $ ausgegeben.

Vergleichen wir dies mit den Barbeständen des Unternehmens. Canoo beendete das Quartal mit weniger als 10 Mio. $ gegenüber über 40 Mio. $ im 4. Quartal. Daher muss das Unternehmen Geld aufbringen, was schwierig ist, da seine Aktien in diesem Jahr um 83 % abgestürzt sind.