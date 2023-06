Die Cannabisaktien sind in Schwierigkeiten, da die Anleger die Risiken der Unternehmensfortführung in Frage stellen. Die meisten von ihnen sind in diesem Jahr um zweistellige Beträge gefallen, da ihre Konkursrisiken steigen. Der Aktienkurs von SNDL (NASDAQ: SNDL) ist im Jahr 2023 um über 38 % gefallen, während Tilray (NASDAQ: TLRY) um über 41 % zurückgegangen ist. Im gleichen Zeitraum ist der Nasdaq-100-Index zweistellig gestiegen.

TLRY und SNDL sind Geldverbrennungsanlagen

Die meisten Cannabisunternehmen waren in den letzten Jahren wahre Geldverbrenner. Tilray Brands, einer der größten Akteure in der Branche, machte in den letzten vier Quartalen einen Nettoverlust von über 1,78 Mrd. $. Zuvor hatte das Unternehmen in seinem letzten Geschäftsjahr über 434 Mio. $ verloren. Diese Verluste haben sich trotz des anhaltenden Umsatzwachstums des Unternehmens erhöht.

Im letzten Quartal stieg der Umsatz von Tilray leicht auf 154,2 Mio. $, während der Bruttogewinn auf 11,7 Mio. $ anstieg. Das Unternehmen hofft, noch in diesem Jahr einen positiven Cashflow zu erzielen, wie wir hier geschrieben haben. Die gesamte Marktkapitalisierung von Tilray Brand ist von über 9 Mrd. $ im Jahr 2021 auf knapp über 1 Mrd. $ heute abgestürzt.

In der Zwischenzeit ist auch die Marktkapitalisierung von SNDL von über 4 Mrd. $ auf etwa 325 Mio. $ gefallen. Die Finanzdaten zeigen, dass die Einnahmen des Unternehmens von über 49 Mio. $ im Jahr 2019 auf 663 Mio. $ im TTM gestiegen sind. Dies ist zwar ein beeindruckendes Wachstum, aber auch die Verluste sind in diesem Zeitraum gestiegen. Der Nettoverlust stieg im TTM auf 273 Mio. $.

Die Barreserven von SNDL schwinden. Aus dem letzten Bericht ging hervor, dass das Unternehmen über 182 Mio. $ an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen verfügte, gegenüber 510 Mio. $ im Jahr 2021. Im Gegensatz zu anderen Cannabisaktien hat SNDL keine Schulden.

Die Herausforderung für TLRY und SNDL Growers besteht darin, dass die Nachfrage anscheinend langsamer als erwartet wächst. Gleichzeitig stößt die Bundesgesetzgebung zu Marihuana in den USA bei den Republikanern auf Widerstand, was zu Unsicherheiten führt.

Aktienkursprognose für Tilray

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der TLRY-Aktienkurs seit einiger Zeit in einem starken Abwärtstrend befindet. Vor kurzem hat er die wichtige Unterstützungsmarke bei 2,58 $, den Tiefststand im September letzten Jahres, überschritten. Die Aktie bleibt unter allen gleitenden Durchschnitten, während das Tagesvolumen zurückgegangen ist. Es ist ihr nicht gelungen, die im März nach den schwachen Ergebnissen entstandene Kurslücke zu schließen.

Daher wird der TLRY-Aktienkurs weiter fallen, da das Ziel der Verkäufer in den kommenden Monaten unter 1 $ liegen wird.

Analyse des SNDL-Aktienkurses

Der Aktienkurs von SNDL befindet sich seit einiger Zeit im freien Fall. Dieser Einbruch hat zu geringeren Umsätzen geführt, da viele Cannabisanleger das Schiff verlassen haben. Die Aktie ist unter den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten sowie unter die entscheidende Unterstützung bei 1,29 $ gefallen. Daher sind die Aussichten angesichts der anhaltenden Besorgnis über die Branche düster.