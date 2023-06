Constellation Brands Inc (NYSE: STZ) verwies auf die Stärke seines Biergeschäfts, als es am Freitag positive Ergebnisse für sein 1. Geschäftsquartal vorlegte. Die Aktie eröffnete jedoch im Minus.

Constellation Brands bekräftigt seine Prognose

Die Preisentwicklung ist interessant, wenn man bedenkt, dass das Spirituosenunternehmen auch seine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr bekräftigte.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Constellation Brands einen Gewinn zwischen 11,70 und 12 $ pro Aktie, ohne Berücksichtigung der Beteiligung an Canopy Growth Corp. Nach Angaben von CFO Garth Hankinson:

Die Leistung des Biergeschäfts hat unser Vertrauen in unsere Jahrespläne und -ziele bekräftigt. Wir gehen davon aus, dass sich unser Wein- und Spirituosengeschäft im weiteren Verlauf des Jahres beschleunigt auf seine Ziele zubewegen wird.

Die Analysten erwarteten einen Gewinn von 11,66 $ pro Aktie. Constellation Brands prognostiziert für dieses Jahr einen freien Cashflow von bis zu 1,3 Mrd. $.

Starker Bierabsatz im Q1

Der Bierabsatz stieg im kürzlich abgeschlossenen Quartal um 11 %. Dennoch meldete Constellation Brands einen Rückgang der Betriebsmarge in diesem Geschäftsbereich um 220 Basispunkte, was teilweise auf höhere Inputkosten zurückzuführen war. Der Finanzchef fügte in der Pressemitteilung hinzu:

Wir sind jetzt auch unserem Ziel der Nettoverschuldungsquote näher gekommen, während wir weiterhin Bargeld an die Aktionäre zurückgeben und unsere modularen Brauereikapazitätserweiterungen gemäß den Prioritäten der Kapitalallokation vorantreiben.

Anfang Juni hatte das Model Especial von Constellation Brands das Bud Light von AB InBev als meistverkauftes Bier in den Vereinigten Staaten abgelöst.

Das in New York notierte Unternehmen geht davon aus, dass sein Bierabsatz in diesem Jahr um bis zu 9 % steigen wird.

Wichtige Zahlen im Q1-Ergebnis von Constellation Brands

