Die Ölpreise stiegen heute an, nachdem Saudi-Arabien seine Pläne zur Verlängerung der freiwilligen Lieferkürzungen bis August bestätigte.

Saudi-Arabien will Öl-Lieferungen um 1 Million bpd kürzen

Am Montag kündigte das führende erdölexportierende Land an, dass es seine Fördermenge um 1 Million Barrel pro Tag (bpd) für einen weiteren Monat reduzieren wird. Dies teilte das Ministerium für Energie des Königreichs mit:

Diese zusätzliche freiwillige Kürzung unterstreicht die Vorsichtsmaßnahmen der OPEC+-Länder, die darauf abzielen, die Stabilität und das Gleichgewicht der Ölmärkte zu fördern.

Ein Teil des heutigen Anstiegs der Ölpreise war auf Russland zurückzuführen, das im August ebenfalls Pläne bekannt gab, die Exporte um 1 halbe Million Barrel pro Tag zu kürzen.

Insgesamt machen die angekündigten Kürzungen etwa 1,5 % des gesamten weltweiten Angebots aus.

Was bedeutet das für den S&P 500 Index?

Die heutige Entwicklung schafft etwas mehr Spielraum für die US-Notenbank, die Zinsen weiter anzuheben, um die Inflation zu bekämpfen.

Dennoch ist Tom Lee, der Gründer von Fundstrat Global Advisors, weiterhin davon überzeugt, dass die Zentralbank den Kampf gegen die Inflation gewinnt.

Die Inflation ist stark zurückgegangen. Die US-Notenbank führt einen Inflationskrieg, den sie anscheinend gewinnt. Man sollte sich also auf Volatilität einstellen, aber wir sind in ein “Buy the Dip”-Regime eingetreten.

Der Stratege hob heute sein Jahresendziel für den S&P 500 auf 4.825 an, was ein weiteres Plus von 8 % bedeutet. Der Leitindex liegt bereits um satte 16 % höher als zu Beginn des Jahres 2023.