Die Aktien von Elektrofahrzeugen (EV) hatten am Montag einen guten Tag, nachdem Tesla robuste vierteljährliche Auslieferungen bekannt gab. Die Aktien von Unternehmen wie Tesla, Rivian und Lucid Motors verzeichneten am Montag einen starken Anstieg. Nicht alle EV-Unternehmen haben sich dieser Rallye angeschlossen. Der Aktienkurs von Arrival (NASDAQ: ARVL) ist in den letzten 12 Monaten um mehr als 70 % eingebrochen und bewegt sich immer noch in der Nähe seines Rekordtiefs.

Tesla vs. Arrival

Insolvenzrisiken bleiben bestehen

Copy link to section

Arrival ist ein kleines Produktionsunternehmen, das hofft, ein führender Akteur im Lieferbereich zu werden. Das britische Unternehmen befindet sich noch in einem frühen Stadium des Fahrzeugbaus und muss daher noch mit der Generierung von Einnahmen beginnen. Stattdessen hat das Unternehmen riesige Kaufaufträge namhafter Unternehmen angekündigt.

Die größte Herausforderung für Arrival-Aktie besteht darin, dass ihr Cash-Burn trotz der Kostensenkungsmaßnahmen des Unternehmens weiterhin hoch bleibt. Für Aktionäre bestehen im Unternehmen erhebliche Verwässerungs- und sogar Insolvenzrisiken.

Arrival hat mehrere Maßnahmen ergriffen, um seine Liquiditätsposition zu verbessern. Im März kündigte das Unternehmen eine Eigenkapitalfinanzierungslinie von Westwood Capital in Höhe von 300 Mio. $ an. Das 1. Quartal endete mit einem Barbestand von 130 Mio. $, von denen einige von Antara stammten.

Dennoch befindet sich das Unternehmen derzeit in einer schwierigen Lage. Am Montag gab Arrival bekannt, dass es seinen Kombinationsvertrag mit Kensington Acquisition Corp. beenden werde. In seiner letzten Gewinnmitteilung gab das Unternehmen bekannt, dass die Übernahme bis zu 283 Mio. $ einbringen werde. Es hat nun Teneo und TD Securities beauftragt, Alternativen zu finden.

Ist es sicher, Arrival-Aktien zu kaufen?

Copy link to section

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Finanz- und Herstellungsprozess des Unternehmens unter Druck gerät. Die Aussage des Vorstandsvorsitzenden in der letzten Gewinnmitteilung lautet (Hervorhebung von mir):

Der Zusammenschluss bestätigt die Strategie von Arrival, ein speziell für die letzte Meile gebautes Klasse-4-Zustellfahrzeug auf den US-Markt zu bringen, und sollte einen bedeutenden Betrag an Kapital für das XL-Programm bereitstellen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kensington, um unsere Produktionsziele zu erreichen.

Ich bin der Meinung, dass der Aktienkurs von Arrival in Zukunft eher nach unten tendieren wird. Das Unternehmen hat eine wichtige Partnerschaft beendet, verbrennt eine Menge Geld und sieht sich einem starken Wettbewerb gegenüber.

Das Unternehmen braucht mehr Geld, um sein Geschäft auszubauen. In seiner jüngsten Erklärung zur Unternehmensfortführung erklärte das Unternehmen, dass es im nächsten Jahr mit der Herstellung des XL-Lieferwagens beginnen wird, wenn es sein eigenes Kapital aufbringt. Das bedeutet, dass das Unternehmen noch zusätzliches Kapital aufbringen muss.

Meiner Meinung nach sind die Aussichten auf einen Konkurs von Arrivals real, was die Aktie hochspekulativ macht. Daher empfehle ich Anlegern, das Unternehmen zu meiden, da die Aktie auf das bisherige Jahrestief von 1,69 $ zurückgehen könnte.