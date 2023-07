Der US-Dollar-Index hat sich in den letzten Tagen seitwärts bewegt, während die Anleger die nächsten Maßnahmen der US-Notenbank abwarten. Der DXY notierte bei 103,05 $, wo er im Vorfeld der anstehenden Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFT) feststeckte. Dieser Preis liegt etwa 2,2 % über dem niedrigsten Stand des Jahres.

Die US-Notenbank strebt Zinserhöhungen an

Der US-Dollar-Index hat sich im Zuge der anhaltenden Konvergenz zwischen der Fed und der Europäischen Zentralbank seitwärts bewegt. Im Juni beschloss die EZB, die Zinsen um 0,25 % anzuheben, um die hohe Inflation zu bekämpfen.

Sie deutete auch auf weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr hin. Die Maßnahmen der EZB sind für den US-Dollar-Index wichtig, da der Euro das größte Gewicht im Index hat.

Die US-Notenbank hingegen legte eine Zinspause ein. Sie ließ die Zinssätze unverändert und deutete dann an, dass sie in den kommenden Monaten weitere Zinserhöhungen vornehmen wird.

Die jüngsten Wirtschaftszahlen zeigen, dass sich die amerikanische Wirtschaft gut entwickelt. So zeigten die in den vergangenen zwei Wochen veröffentlichten Daten, dass die Zahl der Baubeginne, der Baugenehmigungen, der Verkäufe neuer und bestehender Häuser im Mai sprunghaft angestiegen ist.

Die Immobilienpreise haben sich in diesem Jahr gut entwickelt, was auf niedrigere Lagerbestände im Land zurückzuführen ist. Gleichzeitig ist der Arbeitsmarkt immer noch angespannt, während das Verbrauchervertrauen weiter steigt. Am Donnerstag zeigten Daten, dass die Wirtschaft im 1. Quartal um 2 % gewachsen ist – besser als die vorherigen Schätzungen.

Die nächsten wichtigen USD-Nachrichten wird am Freitag erwartet, wenn das US-Büro für Arbeitskräftestatistiken (BLS) die Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFP) veröffentlicht. Zusammen mit der Inflation bildet der Arbeitsmarktbericht einen wichtigen Teil der Doppelaufgabe der Fed.

Ökonomen gehen davon aus, dass die Wirtschaft im Juni über 225.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, nachdem es im Vormonat 339.000 waren. Der Arbeitsmarktbericht fiel in den letzten Monaten besser als erwartet aus. Sie erwarten, dass die Arbeitslosenquote bei 3,7 % bleibt.

Ein besser als erwarteter Bericht wird die Argumente für eine restriktivere Haltung der US-Notenbank bei ihrer Sitzung Ende des Monats verstärken.

Prognose für den US-Dollar-Index

Der DXY-Index bewegte sich in den letzten Monaten seitwärts. In diesem Zeitraum blieb er über dem wichtigen Unterstützungsniveau von 100,84 $, dem niedrigsten Niveau in diesem Jahr. Es konsolidiert sich auch bei den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten.

Der Dollar-Index hat ein absteigendes Dreiecksmuster gebildet, was in der Regel ein Abwärtssignal ist. Daher sind die Aussichten für den US-Dollar-Index neutral mit einer rückläufigen Tendenz. Sollte es zu einem Rückgang kommen, liegt die nächste wichtige Marke bei 100,84 $.