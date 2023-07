Kryptowährungen zeigten in der ersten Jahreshälfte eine starke Leistung, obwohl die Branche mit erheblichen regulatorischen Herausforderungen konfrontiert war. Bitcoin stieg um mehr als 90 % und übertraf wichtige Assets wie die Indizes S&P 500 und Nasdaq 100. Gleichzeitig hat Chancer, ein relativ neues Projekt, in den letzten Wochen über 457.000 $ aufgebracht.

Was ist Chancer?

Chancer ist ein neues Unternehmen, das den Sportwetten- und Prognosemarkt revolutionieren möchte. Es wurde von Adam und Paul Kelbie gegründet, zwei Brüdern, die eine Lücke in einer der am schnellsten wachsenden Branchen der Welt erkannten.

Sportwetten verzeichnen in wichtigen Ländern wie den Vereinigten Staaten ein starkes Wachstum, wo die Zahl der Staaten, die Sportwetten zulassen, zunimmt. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die verbleibenden Staaten es legalisieren, nachdem sie die Vorteile in den anderen Staaten gesehen haben.

Chancer ist ein Peer-to-Peer-Unternehmen für individuelle Wetten, das über eine zusätzliche Ebene des Live-Streamings verfügt. Der Unterschied zwischen Chancer und anderen Unternehmen besteht darin, dass Benutzer ihre eigenen Märkte schaffen und davon profitieren können.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Chancer sich zur Dezentralisierung verpflichtet hat. Während das Netzwerk zunächst zentralisiert sein wird, werden die Entwickler es in eine vollständig dezentralisierte Plattform umwandeln, die von dem $CHANCER-Token angetrieben wird.

Es gibt eine Reihe von Events, auf die man Wetten abschließen und platzieren kann. Sie können zum Beispiel einen Markt für ein Sportereignis, eine Wahl oder sogar für Wirtschaftsdaten wie Einkaufsmanagerindizes und die Arbeitslosenquote erstellen. Der Vorteil ist, dass jeder den Markt erstellen, Regeln festlegen und andere Personen zum Wetten einladen kann.

Der Meilensteinplan

Chancer-Entwickler haben bereits viel Arbeit für das Ökosystem geleistet. Sie haben beispielsweise bereits den Token-Vorverkauf gestartet, ein Certik-Audit durchgeführt und mit dem Aufbau der BETA-Plattform begonnen. Die erste Phase des Token-Verkaufs war äußerst erfolgreich, da in weniger als einem Monat fast 500.000 $ gesammelt wurden.

Die ersten Käufer von $CHANCER erhalten den Token zu einem vergünstigten Preis. Mit 1.000 $ können Käufer beispielsweise 100.000 $CHANCER-Token erwerben. In der zweiten Phase, die in Kürze starten soll, erhalten sie 90.909 $CHANCER-Token. In der fünften Phase erhalten sie für denselben Betrag 71.428 Token.

Die Entwickler haben im 3. Quartal noch viel zu tun. Sie planen die Notierung auf Uniswap und mehreren anderen Börsen. Darüber hinaus planen sie, es an anderen zentralen Börsen zu notieren, die BETA-Plattform zu starten und das Knotenprogramm für Validatoren in Gang zu setzen.

Ist Chancer eine gute Investition?

Chancer gewinnt an Dynamik, was für jeden Token-Verkauf eine gute Sache ist. Obwohl der Verkauf erst seit ein paar Wochen läuft, hat er bereits Tausende von Käufern und Inhabern angezogen. Dies bedeutet, dass der Token wahrscheinlich ansteigen wird, wenn er in den nächsten Monaten an den wichtigsten Börsen notiert wird.

Darüber hinaus hat Chancer einen echten Nutzen, da es eine riesige Branche mit großem Potenzial revolutioniert. Daher können Sie hier am Chancer-Token-Verkauf teilnehmen. Das White Paper finden Sie hier. Im White Paper erhalten Sie weitere Informationen zur Plattform und ihrer Roadmap.

Es gibt jedoch einen wichtigen Vorbehalt. Erstens: Dieser Artikel stellt keine Finanzberatung dar. Darüber hinaus kann eine Investition in Token-Verkäufe ein hohes Risiko darstellen, da Token-Verkäufe im Gegensatz zu IPOs nicht ausreichend Informationen enthalten. Daher sollten Sie nur einen kleinen Geldbetrag investieren.