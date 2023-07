Der Aktienkurs von Prestige Wealth Inc (NASDAQ: PWM) machte am Donnerstag Schlagzeilen, als er sich an seinem ersten Handelstag fast verdoppelte. Die Aktie stieg am Donnerstag sprunghaft auf 5,4 $ und erreichte damit eine Marktkapitalisierung von über 48 Mio. $. Im vorbörslichen Handel verdoppelte sich der Kurs und notierte bei 10,86 $.

Erinnerungen an AMTD und Top Financial

Unternehmen mit Sitz in Hongkong haben die Angewohnheit, bei einem Börsengang in den Vereinigten Staaten sprunghaft anzusteigen. Vor einigen Jahren stieg der Aktienkurs von AMTD sprunghaft an und seine Marktkapitalisierung überstieg die von Goldman Sachs.

Zuletzt stieg der Aktienkurs von Top Financial sprunghaft auf über 114 $ an, fiel dann aber auf derzeit 6,67 $. Es ist immer noch unklar, warum sich diese Aktien nach dem Börsengang so gut entwickeln. Meiner Meinung nach neigen diese Unternehmen dazu, gut organisierte Pump-and-Dump-Systeme zu schaffen, bei denen viele Anleger auf dem Trockenen sitzen bleiben.

Prestige Wealth Inc. ist ein weiteres Unternehmen, das in dieser Woche mit einem sprunghaften Kursanstieg an Zugkraft gewonnen hat. PWM ist ein in Hongkong ansässiges Unternehmen, das Vermögensverwaltungs- und Asset-Management-Lösungen anbietet.

Laut dem Unternehmensprofil unterstützt es seine Kunden bei der Identifizierung und dem Erwerb von Lösungen für die Vermögensverwaltung und das Asset Management. Außerdem betreut das Unternehmen vermögende Privatpersonen in Hongkong und Festlandchina.

Die Aktie von Prestige Wealth vermeiden

Es gibt drei Hauptgründe, warum man die PWM-Aktie vermeiden sollte. Erstens hat die Geschichte gezeigt, dass diese “Pumpen” dazu neigen, zu bröckeln, so dass viele Einzelhändler auf dem Trockenen sitzen bleiben. In der nachstehenden Grafik sehen wir, dass die Aktienkurse von AMTD und Top Financial nach ihrem parabolischen Anstieg in den ersten Tagen allesamt abgestürzt sind. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie von Prestige Wealth das Gleiche erleben wird.

TOP Financial- und AMTD-Aktienkurse

Zweitens ist wenig über Prestige Wealth und seine Geschäftstätigkeit bekannt. So hatte das Unternehmen im September letzten Jahres nur 702.000 $ an verwaltetem Vermögen. Seine Einnahmen und Erträge sind vorerst nicht bekannt. Auf seiner Website finden sich unter “Investor Relations” keine aussagekräftigen Informationen über seine finanziellen Ressourcen.

Drittens ist es immer wichtig, in Unternehmen zu investieren, die man gut versteht. Im Fall von Prestige hat das Unternehmen keine näheren Angaben dazu gemacht, wie sein Geschäft funktioniert und wie es Geld verdient.