Chancer-Prognose: Interesse am Blockchain-basierten Prognosemarkt wächst

Der Start von Chancer-Vorverkauf ist bei den Anlegern auf Begeisterung gestoßen. Kaum einen Monat nach dem Start des Chancer-Vorverkaufs haben Anleger Token im Wert von mehr als 615.560 $ erworben. Das Interesse an Chancer-Token (CHANCER) war angesichts der Beliebtheit von Wetten zu erwarten. Das Versprechen von Chancer ist es jedoch, durch die Blockchain dem Wettgeschäft einen völlig neuen Blickwinkel zu verschaffen. Dies hat zu einem Ansturm von Anlegern geführt, die CHANCER akkumulieren wollten, bevor der Preis in den nächsten Phasen des Vorverkaufs oder nach der Notierung an den Börsen ansteigt.

Chancer begrüßt eine neue Ära des Wettens

Chancer ist eine Peer-to-Peer (P2P) Blockchain-basierte Anwendung für Prognosemärkte. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, Wettmärkte für jedes beliebige Ereignis zu erstellen und andere zu Vorhersagen einzuladen.

Ein Beispiel: Sie sagen voraus, dass Kandidat X eine Wahl gewinnen wird und möchten eine Wette darauf abschließen. Sie erstellen einen benutzerdefinierten P2P-Wettmarkt und laden einen Freund ein, auf das Ergebnis zu wetten. In ähnlicher Weise können Anleger an von anderen erstellten Prognosemärkten teilnehmen.

Mit der Möglichkeit, eigene Wettmärkte zu erstellen, gibt Chancer den Anlegern im Gegensatz zu den traditionellen Prognosemärkten die Flexibilität, auf was sie wetten können. Außerdem können Anleger ihre eigenen Quoten und Regeln für den Wettmarkt erstellen, ohne durch die Beschränkungen der Buchmacher eingeschränkt zu sein.

Ist CHANCER eine gute Investition?

Denken Sie an alle Arten von Wetten, die es auf der ganzen Welt gibt. Tatsache ist, dass Wetten sehr beliebt und einer der am schnellsten wachsenden Sektoren sind. Der weltweite Markt für Sportwetten, der populärsten Form von Wetten, wird im Jahr 2022 auf 81,03 Mrd. $ geschätzt. Es wird erwartet, dass dieser Wert bis 2030 auf 167,50 Mrd. $ ansteigt. Das bedeutet, dass ein Projekt wie Chancer, das der Welt der Wetten einen neuen Mehrwert bietet, die Chance hat, zu wachsen und den Anlegern große Gewinne zu bringen.

Aber Chancer ist nicht nur für Wetten gedacht. Vielmehr ist es eine Investition, die den Anlegern verschiedene Möglichkeiten bietet, Geld zu verdienen. Wetten und Gewinne auf genaue Vorhersagen sind einige der Möglichkeiten, mit denen CHANCER Wert schafft. Durch die Möglichkeit, auf fast alles zu wetten, eröffnet Chancer Anlegern, die von traditionellen Wettmärkten ausgeschlossen sind, neue Möglichkeiten.

Mit der Chancer-Plattform können Anleger auch den nativen Token für passives Einkommen einsetzen oder Market-Making-Belohnungen aus ihren P2P-Märkten generieren. Es gibt Möglichkeiten, die Plattform zu teilen und CHANCER durch eine Share2Earn-Funktion zu verdienen. Die breite Palette von Anwendungsfällen und das Ertragspotenzial machen Chancer zu einer lohnenden Investitionsmöglichkeit.

Wird der CHANCER-Token bis 2024 0,1 BUSD erreichen?

Der aktuelle Preis von CHANCER beträgt 0,01 BUSD in der ersten Phase des Vorverkaufs. Es wird erwartet, dass der Preis in den folgenden Vorverkäufen steigen wird, wobei der nächste Preis bei 0,011 BUSD liegen wird.

Damit CHANCER einen Wert von 0,1 BUSD erreicht, muss der Preis um 1.000 % gegenüber dem aktuellen Niveau steigen. Solche Preissteigerungen treten ein, wenn Token an Börsen notiert werden. In diesem Fall steigt die Nachfrage sprunghaft an, da der Token einer größeren Zahl von Anlegern zur Verfügung steht.

Laut der Projekt-Roadmap von Chancer wird die Notierung des Tokens im 3. Quartal 2023 beginnen, wenn der Token auf Uniswap debütieren wird. Die Anleger könnten ab diesem Zeitpunkt erhebliche Preissteigerungen erleben, was bedeutet, dass der Token die Chance hat, im Jahr 2024 0,1 BUSD zu erreichen. Für realistische Prognosen könnten 0,1 BUSD jedoch zu ehrgeizig sein, da der Token an mehreren Börsen notiert werden muss, um große Wertsteigerungen zu erzielen.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, CHANCER zu kaufen?

Der Preis von CHANCER ist noch niedrig, da sich der Token im Vorverkauf befindet. Der Preis wird steigen, sobald der Vorverkauf des Tokens abgeschlossen ist. Weitere Preissteigerungen sind zu erwarten, wenn der Token an den großen Börsen notiert ist. Der Kauf von CHANCER könnte jetzt die richtige Gelegenheit sein, um den Token zu einem niedrigen Preis zu erwerben und frühzeitig Zugang zur P2P-Wettplattform zu erhalten.