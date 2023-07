Chancer-Wettplattform soll vor Ende der EPL-Saison 2023-24 fertig sein

Charles ist ein Reporter für Invezz. Er hat einen Abschluss in Mechatronik, wurde aber von der spannenden Welt der… mehr lesen

Da die Spiele der englischen Premier League (EPL) für 2023–24 bereits bekannt sind, rückt die neue EPL-Saison immer näher und die Wettenden überlegen sich bereits Strategien für die bevorstehenden 380 Spiele.

Neben den spannenden Spielen haben EPL-Fans die Möglichkeit, vor Saisonende Chancer, die weltweit erste dezentrale Wettseite, zu nutzen, um auf ihre Lieblingsmannschaften zu wetten.

EPL-Saison 2023–24

Die englische Premier League 2023–24 wird die 32. Saison der Premier League und insgesamt die 125. der höchsten Spielklasse des englischen Fußballs sein. In dem am 15. Juni 2023 um 9:00 Uhr BST veröffentlichten Spielplan wird der Titelverteidiger Manchester City englische Geschichte schreiben, wenn er vier Meisterschaften in Folge gewinnt und damit der erste Männerverein werden, der dies schafft.

Zwanzig Teams werden in der Liga antreten. Die Teams umfassen die siebzehn besten Teams der vergangenen Saison und die drei aus der Meisterschaft aufgestiegenen Teams. Die Aufsteiger sind Burnley, Luton Town und Sheffield United.

Zwischen dem 13. und 30. Januar 2024 finden keine Premier-League-Spiele statt. Damit ist diese Saison die dritte, die eine Winterpause beinhaltet. Das Sommer-Transferfenster beginnt am 14. Juni 2023 und endet am 1. September 2023 um 23:00 Uhr BST.

Was Sie über Chancer wissen müssen

Chancer ist eine maßgeschneiderte Peer-to-Peer-Wettplattform, die darauf abzielt, die Gaming- und Glücksspielbranche zu revolutionieren. Es basiert auf der Ethereum-Blockchain und unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von anderen Systemen in diesem Bereich.

Das erste, was Chancer getan hat, ist die Einführung der Idee des Social-Wettens, das es den Nutzern ermöglicht, für nahezu alles ihren eigenen Markt zu erschließen. Danach können Benutzer es an andere Benutzer verteilen und möglicherweise damit Geld verdienen.

Zweitens ermöglicht diese Blockchain-basierte Plattform den Benutzern, Live-Streams anzusehen, um über den Status ihrer Wetten auf dem Laufenden zu bleiben. Darüber hinaus ist es sicherer, da objektive Moderatoren die personalisierten Wettscheine überwachen.

Um auf Chancer zugreifen zu können, sind CHANCER-Tokens erforderlich. Die Token können im aktuell laufenden Chancer-Vorverkauf oder später an Kryptobörsen gekauft werden, sobald der Token dort notiert wird. Die Liste der besten Kryptobörsen können Sie hier einsehen. Die ersten Anleger werden profitieren, da der Wert des Tokens am Ende des Vorverkaufs höher sein wird und nach der Notierung auf den Kryptowährungsplattformen höchstwahrscheinlich weiter steigen wird.

In der aktuellen Vorverkaufsphase (Stufe 1) beträgt der Wert eines CHANCER-Tokens 0,01 $, aber Interessenten müssen den BUSD-Stablecoin verwenden, um ihn während des Vorverkaufs zu erwerben.

Warum sollte man in Chancer investieren?

Chancer ist die weltweit erste dezentralisierte Plattform für die Erstellung von Prognosen und wird sicherlich einen Wendepunkt für die Wettbranche darstellen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Wettplattformen bietet Chancer den Nutzern die Möglichkeit, ihre eigenen Wetten auf praktisch alles zu erstellen, einschließlich Wettbewerbe zwischen Freunden. Darüber hinaus können die Nutzer ihre eigenen Quoten festlegen und andere Teilnehmer einladen.

All diese Vorteile werden Chancer voraussichtlich zu einer Top-Wettplattform machen, insbesondere für die viel beachtete EPL-Saison und die NFL-Saison, die Anfang September 2023 beginnt.

CHANCER-Token-Inhaber werden am meisten vom Erfolg der Plattform profitieren, da sie die Möglichkeit haben, Wetten zu erstellen und damit zu verdienen oder sogar an von anderen Benutzern erstellten Wetten teilzunehmen. Darüber hinaus können die Inhaber ihre Token auch an Börsen handeln.