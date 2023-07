Der Litecoin-Preis stieg am Freitag leicht an, da sich die Stimmung auf dem Kryptomarkt verbesserte und der US-Dollar-Index (DXY) zum ersten Mal seit 2022 unter 100 $ fiel. LTC notiert bei 100 $, was einige Punkte über dem Wochentief von 91,75 $ liegt.

US-Dollar-Index bricht ein

Litecoin und andere Kryptowährungen hatten diese Woche zwei wichtige Katalysatoren. Erstens veröffentlichten die USA schwache Daten zur Verbraucherinflation. Wie wir in diesem Artikel geschrieben haben, ist die Verbraucherinflation im Juni auf 3 % gesunken, den niedrigsten Stand seit März 2021.

Ich glaube, dass die Inflation in den nächsten Monaten weiter sinken und später in diesem Jahr das Fed-Ziel von 2 % erreichen wird. Dieser Trend impliziert, dass die Fed noch etwas Spielraum für weitere Zinserhöhungen hat. Ich gehe davon aus, dass sie diesen Monat eine Zinserhöhung um 0,25 % vornehmen wird, gefolgt von einer längeren Zinspause.

DXY-Index-Chart via TradingView

Das glaubt auch der Finanzmarkt, denn der Angst- und Gier-Index bewegt sich in die extreme Gierzone von 80. Gleichzeitig ist der US-Dollar-Index unter die wichtige Unterstützungsmarke von 100 $ gefallen.

Der Dollar ist abgestürzt, da die Anleger eine zunehmende Divergenz zwischen der Fed und anderen europäischen Zentralbanken erwarten. Ein schwächerer Dollar und eine weniger restriktive US-Notenbank sind normalerweise positiv für Kryptowährungen wie Litecoin und Bitcoin Cash.

Die andere wichtige Nachricht für Litecoin war der Sieg von Ripple Labs gegen die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC). In ihrem Urteil sagte die Richterin, dass XRP kein Wertpapier sei, auch wenn sie entschied, dass die Führungskräfte von Ripple Labs gegen das Gesetz verstoßen haben.

Dies könnte zur Folge haben, dass sich mehr institutionelle Anleger für Kryptowährungen entscheiden. Sollte dies geschehen, könnte Litecoin ein großer Nutznießer sein.

Litecoin bereitet sich auf das bevorstehende Halbierungsereignis vor, das die Blockbelohnungen reduzieren wird. Die meisten Kryptowährungen tendieren dazu, sich vor einem Halbierungsereignis zu erholen.

Litecoin-Preisprognose

LTC-Chart via TradingView

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass der LTC-Kryptopreis in den letzten Tagen leicht gestiegen ist. In diesem Zeitraum hat der Coin erneut das wichtige Widerstandsniveau bei 103,34 $ getestet, dem höchsten Niveau am 18. April und 13. Februar.

Litecoin bleibt über den 50- und 25-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitten. Es scheint auch dabei zu sein, das Monatshoch von 115,85 $ erneut zu testen. Der Relative Strength Index (RSI) hat sich leicht über den neutralen Punkt bei 50 bewegt. Daher sind die Aussichten für den LTC-Coin optimistisch, wobei das nächste wichtige Niveau bei 115,8 $ liegt.