Ark Invest liquidiert Coinbase-Aktien und kauft Robinhood- und Meta-Aktien

Ark Invest, die Investmentverwaltungsgesellschaft von Cathie Wood, hat einen Teil ihrer Anteile an Coinbase verkauft, während sich der Aktienkurs einem 52-Wochenhoch nähert. Ark Invest hat in dieser Woche zweimal einen Teil seiner Coinbase-Aktien für Millionen von Dollar verkauft, nachdem es sie während der Baisse gekauft hatte. Anschließend kaufte das Unternehmen Aktien von Robinhood und Meta.

Aus den Transaktionsaufzeichnungen geht hervor, dass die Ark Invest-Fonds von Cathie Wood am 14. Juli, als Coinbase (NASDAQ:COIN) ein neues Jahreshoch von 114,43 $ erreichte, 478.356 Aktien für insgesamt 53 Mio. $ verkauften. Bei 114,43 $ lag der Kurs von COIN 33 % über seinem vorherigen Tiefstand in dieser Woche und 213 % über seinem Jahrestief.

Cathie Woods liquidiert Coinbase-Aktien

Cathie Woods Vorzeigefonds ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) und ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) verkauften jeweils 263.247 COIN-Aktien bzw. 93.227 COIN-Aktien und 35.666 COIN-Aktien.

Zuvor, am 11. Juli, verkaufte ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) 160.887 Coinbase-Aktien (im Wert von 12 Mio. $), während ARK Innovation ETF (ARKK) 135.152 Coinbase-Aktien verkaufte.

Die jüngste Coinbase-Liquidation durch die Fonds von Cathie Wood erfolgte im Anschluss an das Urteil im Ripple-Fall, das Coinbase und andere Aktien mit Krypto-Fokus in die Höhe trieb. Der Aktienkurs von COIN fiel jedoch am Freitag auf 105,31 $.

Cathie Wood setzt auf Robinhood- und Meta-Aktien

Cathie Wood begann mit dem Kauf von Meta-Aktien, als Meta Platforms den Start von „Threads“ ankündigte, einer Social-Networking-Site ähnlich wie Twitter, die seitdem mehr als 100 Millionen Nutzer hat.

Nachdem sie einen Teil ihrer Anteile an Coinbase veräußert hat, investierten die Ark Invest-Fonds von Cathie Wood am Freitag in Meta Platforms Inc. (NASDAQ:FB) und Robinhood Markets Inc. (NASDAQ:HOOD).

Der ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) erwarb 111.843 Aktien von Robinhood, während der ARK Innovation ETF (ARKK) 69.793 Aktien von META kaufte. Der ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) besitzt außerdem 12.559 META-Aktien und 169.116 Robinhood-Aktien.