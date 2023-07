Der Aktienkurs von Beazley (LON: BEZ) hat sich in diesem Jahr schlechter als der Markt entwickelt. Die Aktie ist in diesem Jahr um mehr als 15 % gefallen, während Unternehmen wie Aviva und Legal & General um über 7,25 % bzw. 10,25 % gefallen sind. Alle diese Aktien blieben hinter dem FTSE 100-Index zurück.

Beazley vs. Aviva, Legal & General, FTSE 100

Das Wachstum geht weiter

Copy link to section

Beazley ist ein führendes Unternehmen, das Versicherungsdienstleistungen in Großbritannien und anderen Ländern anbietet. Es bietet unter anderem Dienstleistungen in den Bereichen Luftfahrt, Notfall, Cyber, Gesundheitswesen und internationale Managementhaftung an.

Beazley verzeichnete in den letzten Jahren ein Geschäftswachstum. Die gebuchten Bruttoprämien stiegen von über 4,6 Mrd. $ im Jahr 2021 auf über 5,26 Mrd. $. Die gebuchten Nettoprämien des Unternehmens stiegen sprunghaft auf 3,87 Mrd. $, während der Umsatz um 4 % auf 3,46 Mrd. $ kletterte. Der Gewinn sank danach von über 308 Mio. $ auf 160 Mio. $.

Die jüngste Handelsmitteilung ergab, dass die Bruttoprämien des Unternehmens um 12 % auf über 1,37 Mrd. $ gestiegen sind. Die Nettoprämien stiegen um 24 % auf über 1,06 Mrd. $, während die Prämiensätze im Verlängerungsgeschäft um 10 % stiegen. Der Nettoertrag aus Investitionen stieg auf 104 Mio. $

Das Umsatzwachstum von Beazley wurde durch Immobilienrisiken, digitale Risiken und Cyberrisiken vorangetrieben. Dieses Wachstum wurde durch ein verlangsamtes Wachstum in den Bereichen Spezialrisiken und MAP-Risiken ausgeglichen.

Die neuesten Nachrichten von Beazley waren ein Upgrade von AM Best. In einer Erklärung hob das Unternehmen den Ausblick für das langfristige Emittentenbonitätsrating (ICR) von stabil auf positiv an. Außerdem wurde die Bonitätsbewertung der Lloyd’s-Syndikate des Unternehmens bestätigt.

Analysten sind hinsichtlich des Aktienkurses von Beazley optimistisch. Letzte Woche bekräftigten die Analysten von Berenberg ihren Ausblick auf 880 Pence. Auch die Analysten von JP Morgan, Morgan Stanley, Numis und Jefferies haben ihre optimistischen Ansichten bekräftigt.

Aktienkursprognose für Beazley

Copy link to section

Beazley-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der BEZ-Aktienkurs in den letzten Monaten in einem Abwärtstrend befindet. Insgesamt sind die Aktien von einem Höchststand von 680 Pence auf einen Tiefststand von 560 Pence gefallen. Der Kurs hat auch ein Todeskreuz-Muster gebildet, das entsteht, wenn sich die 50- und 200-Tage gleitenden Durchschnitte (EMA) kreuzen.

Obwohl die Analysten die Aktie optimistisch einschätzen, deutet das Todeskreuz-Muster auf einen Rückgang des Kurses in den kommenden Tagen hin. Der Abwärtstrend wird bestätigt, wenn der Kurs unter die Unterstützung bei 554 Pence sinkt. Sollte dies der Fall sein, wird die nächste wichtige Marke bei 504 Pence liegen (Tief vom 20. März).