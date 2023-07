Der NZD/USD-Wechselkurs fiel auf den niedrigsten Stand seit dem 12. Juli, als die Anleger auf die neuesten neuseeländischen Inflationsdaten reagierten. Das Paar ging auf ein Tief von 0,6262 $ zurück, das deutlich unter dem Hoch der letzten Woche von 0,6412 lag.

Inflationszahlen für Neuseeland

Die Verbraucherinflation in Neuseeland blieb im 2. Quartal auf einem hohen Niveau, was bedeutet, dass die RBNZ mehr Arbeit vor sich hat. Die Daten der Statistikbehörde zeigten, dass der Verbraucherpreisindex von 1,2 % im 1. Quartal auf 1,1 % im 2. Quartal zurückging. Dieser Rückgang war zwar positiv, lag aber über der mittleren Schätzung von 1 %.

Auch die Inflation in Neuseeland ging im Jahresvergleich zurück. Sie sank von 6,7 % im 1. Quartal auf 6 % im 2. Quartal und lag damit über der mittleren Schätzung von 5,9 %. Diese Zahlen bedeuten, dass die Inflation des Landes langsamer als erwartet sinkt.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) mehr tun muss, um die Inflation zu bekämpfen. Letzte Woche beschloss die Bank, die Zinssätze unverändert bei 5,5 % zu belassen. In der begleitenden Erklärung deutete Gouverneur Adrian Orr an, dass die Inflation bis zum 3. Quartal 2024 auf diesem Niveau bleiben werde. Die RBNZ trifft sich am 16. August erneut.

Das NZD/USD-Paar hat auf eine Reihe schwacher Wirtschaftszahlen aus den USA reagiert. Die amerikanische Gesamtinflation iast im Juni auf 3 % gesunken. Die Kerninflation fiel auf 4,8 %. Einige Tage zuvor zeigten Daten, dass sich der Arbeitsmarkt des Landes im Juni abgeschwächt hatte.

Die Forex-Nachrichten vom Dienstag zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze, die Industrieproduktion und die Produktion des verarbeitenden Gewerbes des Landes im Juni zurückgingen. Trotz alledem erwarten Analysten, dass die Fed die Zinsen nächste Woche um 0,25 % anheben wird.

NZD/USD Technische Analyse

NZD/USD-Chart via TradingView

Das 4-Stunden-Chart zeigt, dass der NZD/USD-Kurs in den letzten Tagen nach unten gerutscht ist. Dieser Rückgang begann, nachdem das Paar am Freitag auf ein Hoch von 0,6410 kletterte. Dies war ein wichtiges Niveau, da es der höchste Stand im Mai war.

Jetzt ist das Währungspaar unter den 25- und 50-Perioden gleitenden Durchschnitt gefallen, während der Relative Strength Index (RSI) rückläufig ist. Daher vermute ich, dass der Wert von 0,6246 (Höchststand vom 16. Juni) dem Währungspaar Unterstützung bieten wird. Es ist daher wahrscheinlich, dass es am Mittwoch seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen wird. Ein Rückgang unter die Unterstützung bei 0,6246 würde diese optimistische Einschätzung zunichte machen.