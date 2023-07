Künstliche Intelligenz (KI) hat sich in diesem Jahr zu einer der am stärksten wachsenden Branchen entwickelt. Es wird voraussichtlich Schlüsselsektoren der Wirtschaft wie Musik, Inhalte und Arbeit revolutionieren. Infolgedessen haben viele große Unternehmen ihre KI-Pläne veröffentlicht.

Apple führt Apple GPT ein

Copy link to section

Microsoft hat stark in ChatGPT investiert und bietet jetzt KI-Tools für Privat- und Firmenkunden an. Wie mein Kollege hier schrieb, hat das Unternehmen diese Woche die Preise seiner Produkte veröffentlicht. Elon Musk hat xAI gegründet, ein Unternehmen, das in die Branche investieren möchte.

Das Gleiche gilt für Unternehmen wie Meta Platforms, Baidu und IBM. Es heißt nun, dass Apple an einem eigenen KI-Tool arbeitet, um mit den Pionieren der Branche wie Microsoft und Google zu konkurrieren. Nach Angaben von Bloomberg hat Apple sein eigenes Sprachmodell entwickelt und Apple GPT intern eingeführt.

Es ist unklar, ob Apples Produkt bestehende Plattformen, die sich in einer Spitzenposition befinden, stören wird. ChatGPT wird mittlerweile von Millionen Menschen auf der ganzen Welt genutzt. Ebenso wächst die Zahl der Bard-Produkte von Alphabet.

Apple hat jedoch einen Vorteil. Zum einen hat das Unternehmen weltweit eine große Nutzerbasis. Seine installierte Basis ist auf über 2 Milliarden Menschen angewachsen. Außerdem ist Apple dafür bekannt, dass es bei der Markteinführung seiner Produkte eher methodisch vorgeht. Historisch gesehen ist das Unternehmen nicht dafür bekannt, dass es als erstes ein Produkt auf den Markt bringt.

Der Verkauf von AltSignals-Token geht weiter

Copy link to section

Unterdessen kaufen Krypto-Investoren immer noch AltSignals, eine neue Kryptowährung im Bereich der künstlichen Intelligenz. AltSignals ist ein Unternehmen, das mithilfe fortschrittlicher KI-Modelle die Finanzdienstleistungsbranche revolutionieren möchte.

Im Gegensatz zu vielen anderen Projekten ist AltSignals bereits ein profitables Unternehmen mit Tausenden von Benutzern aus der ganzen Welt. Die aktuelle Version der Plattform basiert auf traditionellen technischen Analysemodellen wie gleitenden Durchschnitten und MACD.

Während diese Modelle gut funktionieren und hohe Erträge liefern, sind die Entwickler davon überzeugt, dass die Integration von KI in die Plattform zu höheren Erträgen führen wird. Die neue Version wird Technologien wie Natural Language Processing (NLP), maschinelles Lernen und prädiktive Modellierung in den Markt integrieren.

Infolgedessen haben Tausende von Investoren Kapital in den Token-Verkauf gesteckt. Die Daten zeigen, dass in der zweiten Phase des Verkaufs mehr als 1,1 Mio. $ von Investoren aufgebracht wurden. Das Ziel dieser Phase ist es, 2,2 Mio. $ zu sammeln.

Im nächsten Schritt werden die Entwickler dann den Preis jedes ASI-Tokens um 12,05 % erhöhen. Das bedeutet, dass Käufer der ersten und zweiten Stufe automatisch einen Wertanstieg ihrer Token erleben werden. Sie können den AltSignals-Token hier kaufen.

AltSignals reitet auf der KI-Welle

Copy link to section

Einer der Hauptgründe für eine Investition in AltSignals ist, dass sich KI-Assets in diesem Jahr gut entwickeln. Nvidia, das GPUs für die KI-Branche liefert, hat eine Marktkapitalisierung von über 1 Bio. $ erreicht. Die Aktie von Microsoft ist auf ein Rekordhoch gestiegen und Analysten glauben, dass es noch mehr Aufwärtspotenzial gibt.

Das Gleiche geschieht in der Kryptoindustrie, wo die meisten KI-Tokens wie SingularityNET und Fetch AI in diesem Jahr um mehr als 500 % gestiegen sind. Am wichtigsten ist, dass AltSignals in einer Branche tätig ist, die schnell wächst. Es wird erwartet, dass es bis 2030 über 2 Bio. $ erreichen wird. Daher werden Pioniere wie AltSignals in einer guten Position sein, um dieses Wachstum anzuführen.