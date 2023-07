Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) hat heute Morgen einen neuen Höchststand erreicht, nachdem es den Preis für Copilot – einen “Generative AI”-Assistenten für Microsoft 365 – bekannt gegeben hat.

Copilot könnte den Umsatz von Microsoft steigern

Für zusätzliche 30 $ pro Monat können Kunden nun von künstlicher Intelligenz in einer Reihe von Tools profitieren, darunter Excel, Teams und Word.

Es basiert auf den Geschäftsdaten im Microsoft Graph – das sind alle E-Mails, Kalender, Chats, Dokumente und mehr.

Copilot wird derzeit mit 600 Unternehmenskunden, darunter General Motors, getestet. Der Zeitplan für eine öffentliche Einführung ist noch nicht bekannt.

Ebenfalls am Dienstag fügte Microsoft seinem KI-gesteuerten Bing-Chat die Funktion “visuelle Suche” hinzu. Unter Berufung auf die anhaltende Konzentration auf künstliche Intelligenz hob Brad Sills, Analyst bei der Bank of America, heute sein Kursziel für den Tech-Riesen auf 405 $ an – ein Anstieg um weitere 13 % gegenüber dem aktuellen Kurs.

Das Gütesiegel von Giganten wie Microsoft spricht Bände für die Zukunft der KI – und das anhaltende Wachstum in diesem Teilbereich der Technologie wird wahrscheinlich auch den aufstrebenden Plattformen wie AltSignals zugutekommen.

AltSignals ist ein KI-gestützter Handelssignaldienst

AltSignals ist im Kern ein Handelssignaldienst, der Anleger dabei helfen soll, bessere Entscheidungen zu treffen.

Sein innovativer Handelsalgorithmus namens „AltAlgo“ hat es geschafft, eine Community von fast 55.000 Händlern auf Telegram aufzubauen – davon mehr als 1.400 VIP-Mitglieder.

Doch AltSignals plant nun die Einführung eines neuen Dienstes namens ActualizeAI. Wie der Name schon sagt, zielt das kommende Handelstool darauf ab, künstliche Intelligenz zu integrieren, um die Genauigkeit von Signalen weiter zu verbessern und somit die Gewinne für Anleger zu maximieren.

Am wichtigsten ist, dass ActualizeAI von $ASI angetrieben wird – der native Token, der sich derzeit im Vorverkauf befindet.

Der native $ASI-Token von AltSignals hat 1,2 Mio. $ aufgebracht

AltSignals möchte irgendwann eine vollständig dezentrale Plattform werden und seiner Community eine größere Rolle bei der Entscheidungsfindung und Planung seiner zukünftigen Ausrichtung geben.

Durch den Besitz des $ASI-Tokens kann man das vorgenannte Stimmrecht ausüben. Darüber hinaus kann der native Token aufgrund von Angebot und Nachfrage auch im Preis steigen, was ihn eher zu einer Investition macht.

Die gute Nachricht ist, dass die Phase 2 des Vorverkaufs bisher fast 1,2 Mio. $ aufgebracht hat, was bereits auf eine starke Nachfrage hinweist.

Der $ASI-Token liegt derzeit bei 0,018 $ und soll bis zum Ende des laufenden Vorverkaufs einen Wert von 0,022 $ haben. Anschließend wird er auf namhaften Kryptobörsen eingeführt, was normalerweise zum Anstieg des Preises eines Krypto-Tokens führt.

$ASI könnte von Krypto- und KI-Rückenwind profitieren

Zu beachten ist, dass AltSignals eine Plattform ist, die Krypto und künstliche Intelligenz kombiniert. Theoretisch kann sie daher von dem jeweiligen Rückenwind profitieren, der mit beiden verbunden ist.

Schätzungen zufolge wird der Markt für künstliche Intelligenz bis 2030 einen Wert von 2 Bio. $ erreichen. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts wird eine jährliche Wachstumsrate von über 20 % erwartet. Das ist also erstens eine Welle, von der AltSignals profitieren könnte.

Zweitens scheinen sich die Dinge für den Kryptomarkt in diesem Jahr in die richtige Richtung zu entwickeln. So entschied kürzlich eine US-Richterin zugunsten von Ripple und bestätigte, dass der „XRP“-Token kein Wertpapier sei, wie die SEC in ihrer Klage behauptete.

Darüber hinaus haben eine Reihe von Vermögensverwaltern, darunter BlackRock Inc., einen Spot-Bitcoin-ETF beantragt. Wenn ein solcher börsengehandelter Fonds, der institutionelles Interesse an Kryptowährungen signalisiert, die behördliche Genehmigung erhält, könnte er nach Ansicht vieler Experten weitere Aufwärtsbewegungen auf dem Kryptomarkt auslösen.

Schließlich verlangsamt sich die Inflation weiter. Sie lag im Juni bei 3 % (weiterlesen) – ein Wert, der der US-Notenbank mehr Spielraum verschaffte, über eine Neubewertung ihrer vorherigen Ankündigung von zwei weiteren Zinserhöhungen in diesem Jahr nachzudenken.

Sobald die Zentralbank ihre Geldpolitik lockert, könnten sich die Anleger verstärkt risikofreudigen Geschäften zuwenden, zu denen auch Kryptowährungen gehören.

All dies zusammen könnte ein bedeutender Vorteil für den $ASI-Token sein. Weitere Details zum Vorverkauf des nativen Tokens finden Sie auf der Website von AltSignals hier.