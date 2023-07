Bitcoin-verwandte Anlagen übertreffen Bitcoin, bleiben aber minderwertige Alternativen

Bitcoin ist in den letzten Jahren in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit gerückt. Trotzdem kann es für viele Institutionen und andere Finanzakteure eine Herausforderung sein, den Vermögenswert direkt zu besitzen, vor allem aus regulatorischen und Compliance-Gründen.

Dies wird sich mit der Zeit ändern und ist einer der Gründe dafür, dass es so viel Aufregung um Spot-ETF-Anträge gibt, die von der SEC bisher wiederholt abgelehnt wurden. Während der direkte Kauf von Bitcoin und die sichere Selbstverwahrung für einige nicht möglich ist, gibt es andere Möglichkeiten, Bitcoin zu nutzen.

Interessanterweise haben sich in diesem Jahr viele dieser Medien besser entwickelt als Bitcoin. Das bedeutet jedoch nicht, dass es kein Fehler ist, in sie zu investieren, wenn der Kauf des Vermögenswertes selbst ebenfalls möglich ist.

Bitcoin-Wrapper übertreffen in diesem Jahr den zugrunde liegenden Vermögenswert

Copy link to section

Einige der beliebtesten Bitcoin-bezogenen Investitionen sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Da Bitcoin in diesem Jahr bisher eine Rendite von 81 % erzielte, wurde es von allen vier Alternativen übertroffen.

Außerdem kann man die Jahresrenditen nebeneinander darstellen:

Es ist auch zu beachten, dass wir den ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) weggelassen haben, den die SEC im Oktober 2021 genehmigt hat. BITO erhält ein Engagement in Bitcoin durch Bitcoin-Futures, wobei die Regulierungsbehörde angibt, dass sie der Ansicht ist, dass auf Futures basierende Produkte einen stärkeren Anlegerschutz bieten.

Bei Futures-ETFs besteht jedoch der Nachteil, dass Terminkontrakte verlängert werden müssen, was zu einem höheren Tracking Error führt. Zusätzlich zu den Gebühren führte dies dazu, dass BITO im 1. Halbjahr dieses Jahres fast 3 % schlechter als Bitcoin abschnitt. Sollte die Contango-Kurve künftig steiler werden, könnte auch diese Divergenz größer werden.

Kurz gesagt, es gibt absolut keinen Grund, BITO zu besitzen, wenn man Bitcoin besitzen kann, es sei denn, die geringfügig niedrigeren Renditen (die sich auf lange Sicht summieren können!) sind die Bequemlichkeit im Hinblick auf die Vermeidung der Selbstverwahrung oder die Möglichkeit, sie über das eigene Brokerkonto zu handeln, wert.

Dennoch gibt es weitaus schlechtere Optionen als BITO. Trotz der bisherigen Outperformance in diesem Jahr ist der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) einer davon. Dabei handelt es sich eher um einen Trust als um einen ETF, was bedeutet, dass Anleger die zugrunde liegenden Bitcoins nicht zurückgeben können, was dazu führt, dass der Trust mit einem Abschlag oder Aufschlag auf seinen Nettoinventarwert gehandelt wird.

Als dieser Fonds aufgelegt wurde, wurde er ursprünglich mit einem Aufschlag gehandelt, was sich jedoch änderte, als konkurrierende Optionen online gingen und die Nachfrage nach GBTC sank. Nach dem Zusammenbruch von FTX im November sank der Abschlag auf bis zu 50 %, da auch Fragen bezüglich der Muttergesellschaft Digital Currency Group aufkamen, die auch die Muttergesellschaft der Kryptoplattform Genesis ist, die Konkurs angemeldet hat, nachdem sie in den Sturm von Bankman-Fried geraten war.

Der Abschlag hat sich inzwischen auf 25 % verringert, da die Hoffnung steigt, dass der Trust nach der Flut von Anträgen, die im vergangenen Monat bei der SEC eingereicht wurden, eher in einen börsengehandelten Fonds umgewandelt wird. Die Umwandlung in einen börsengehandelten Fonds dürfte den größten Teil des Abschlags ausgleichen.

Trotz der erneuten Hoffnung auf eine Umwandlung war der Fonds für alle Anleger eine Katastrophe. Ein Abschlag von 25 % ist eine enorme Kluft – insbesondere wenn man bedenkt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert Bitcoin immer noch 55 % unter seinem Höchststand vom November 2021 liegt, was das Ganze noch schlimmer macht. Der Fonds sieht sich sogar mit einer Klage einiger Anleger konfrontiert, die behaupten, er habe die Wahrscheinlichkeit einer Umwandlung in einen ETF falsch dargestellt.

MicroStrategy- und Bitcoin-Mining-Unternehmen

Copy link to section

Wenn wir die Korrelation der wichtigsten Bitcoin-bezogenen Investitionen mit Bitcoin in diesem Jahr analysieren, kommt MicroStrategy interessanterweise auf einen unglaublich hohen Wert von 0,86.

Das Unternehmen besitzt mittlerweile über 152.333 Bitcoin, was 1 von 128 derzeit im Umlauf befindlichen Bitcoins oder 0,78 % entspricht. Im Wesentlichen handelt es sich also nun um eine Bitcoin-Holdinggesellschaft, und ihr riesiger Vorrat trägt zur Erklärung der starken Korrelation bei.

Tatsächlich ist es auch schwierig, ein Argument für MicroStrategy gegenüber Bitcoin vorzubringen. Hier spielen nicht nur andere Faktoren eine Rolle (es bleibt ein Technologieunternehmen!), sondern Michael Saylors grenzwertige religiöse Tiraden sind nicht gerade das, was Sie als Aktionär sehen möchten. Selbst für Bitcoin-Fans waren nicht viele mit seinem Rat einverstanden, sein Haus zu verpfänden, um Bitcoin zu kaufen (der Kurs lag damals bei 50.000 $, also hörten hoffentlich nicht viele zu). Es ist nicht ganz klar, was die langfristige Vision ist, abgesehen vom bloßen Halten von Bitcoin.

Der Vermögenswert mit der besten Performance in diesem Jahr war der Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI), der um 267 % zulegte, verglichen mit 81 % bei Bitcoin. Dies entspricht unseren Erwartungen, da Mining-Unternehmen eine weitaus höhere Volatilität als Bitcoin aufweisen. Kurz gesagt: Wenn Bitcoin steigt, steigen die Aktien von Mining-Unternehmen stärker, und wenn Bitcoin sinkt, gehen sie stärker zurück.

Letztes Jahr wurden die Miner völlig unter Druck gesetzt. Ihr Rückgang wurde durch ihre Weigerung, ihre Bitcoins zu monetarisieren, die sie für die Validierung jedes Transaktionsblocks verdienen, noch verschärft. Im nächsten Diagramm können wir sehen, dass ihre Reserven in Bitcoin während des gesamten Bullenmarktes relativ stabil waren, in USD jedoch in die Höhe schnellten, als der Preis von Bitcoin explodierte. Es zeigt, dass sie nicht durch den Verkauf ihrer Reserven von den gestiegenen Preisen profitierten, sondern stattdessen ihre Bitcoins behielten.

Auch wenn man diese Überzeugung begrüßen mag, so hat dies doch die Abhängigkeit vom Preis erhöht und damit das Risiko dieser Unternehmen in die Höhe getrieben. Eine weitere schlechte Nachricht ist die ständig steigende Hash-Rate – sie ist zwar gut für die Sicherheit von Bitcoin und die langfristige Gesundheit des Netzwerks, bedeutet aber auch, dass die Miner mehr Energie benötigen, um die gleichen Einnahmen zu erzielen (die Schwierigkeitsanpassung passt sich automatisch an, um sicherzustellen, dass Blöcke immer noch in festgelegten Intervallen von etwa zehn Minuten geschürft werden). Da im letzten Jahr auch eine akute Energiekrise herrschte, stieg der Strompreis sprunghaft an, was bedeutet, dass die Miner doppelt hart getroffen wurden – mit sinkenden Einnahmen auf der Bitcoin-Seite und steigenden Kosten auf der Energie-Seite.

Daher ist das Risiko bei Bitcoin-Mining-Aktien höher, und sie stellen eine andere Anlagemöglichkeit als Bitcoin dar, auch wenn sie immer an dessen Schicksal gebunden sein werden.

Dies bringt uns zu Coinbase, dem letzten der Investitionen. Als Kryptobörse in den USA war Coinbase in diesem Jahr in die regulatorischen Razzien verwickelt. Dennoch verzeichnete das Unternehmen beeindruckende Gewinne für die Anleger, da die Aktie in diesem Jahr bisher um 186 % gestiegen ist. Aber mit einer Korrelation von nur 0,59 im gleichen Zeitraum ist es eindeutig kein guter Ersatz für Bitcoin. Darüber hinaus liegt Coinbase auch nach seinem Anstieg in diesem Jahr immer noch fast drei Viertel unter seinem IPO-Preis. Da die SEC letzten Monat eine Klage eingereicht hat, stehen uns unruhige Zeiten bevor.

Es ist auch verlockend, sich zu fragen, was ein Spot-ETF für Coinbase bewirken würde. Auch wenn die Existenz eines Spot-ETF für die gesamte Branche und damit für Coinbase zweifellos positiv ist, würde die Existenz eines Spot-ETF einige Benutzer von den Börsen abhalten? Wenn das regulatorische Klima rund um Coinbase immer noch unklar ist, wenn dieser ETF endlich genehmigt wird, ist es vielleicht eine Überlegung wert. Wie auch immer, Coinbase korreliert offensichtlich stark mit dem Preis von Bitcoin, aber es ist ein eigenständiges Unternehmen und daher eine separate Investition.

Alles in allem gibt es noch nichts, was Bitcoin wirklich nachbildet. Während Coinbase und MicroStrategy eigenständige Unternehmen sind und viele aus anderen Gründen als nur Bitcoin in diese investieren, wie sie es bei Mining-Aktien tun, verdeutlicht die Präsenz des Grayscale Trust und des BITO-Futures-ETF, warum eine Nachfrage nach einem Spot-ETF besteht.

Der BITO-Futures-ETF kommt der Nachbildung der Bitcoin-Renditen am nächsten, aber seine Underperformance ist immer noch bemerkenswert. Es ist unvermeidlich, dass der Tag eines genehmigten Spot-ETFs kommen wird, und dann sollte sich diese Underperformance (größtenteils) auflösen. Aber wenn man sich in Bitcoin engagieren möchte und die Möglichkeit hat, direkt darauf zuzugreifen, gibt es im Moment nichts Besseres als den Bitcoin selbst.