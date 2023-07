Die Erholung des Aktienkurses von Blackstone (NYSE: BX) gewann an Fahrt, nachdem das Unternehmen starke Finanzergebnisse veröffentlichte. Die Aktie kletterte am Donnerstag auf 108 $, den höchsten Stand seit November letzten Jahres. Vom niedrigsten Stand in diesem Jahr ist sie um mehr als 51 % gestiegen.

Das Vermögen erreicht 1 Bio. $

Blackstone hat im letzten Jahrzehnt eine starke Leistung gezeigt. Zum einen lag das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) des Unternehmens im Jahr 2008 bei über 88 Mrd. $. Mittlerweile hat es einen Rekordwert von über 1 Bio. $ erreicht.

Dadurch ist der Umsatz in den letzten Monaten gestiegen. Der Gesamtumsatz stieg von 6,5 Mrd. $ im Jahr 2013 auf über 8 Mrd. $. Sein bestes Jahr war 2021, als der Umsatz auf über 21 Mrd. $ lag.

Blackstone veröffentlichte am Donnerstag gemischte Finanzergebnisse. Der Umsatz belief sich auf über 2,35 Mrd. $ und lag damit etwa 43,4 % unter dem Vorjahreszeitraum. Der Umsatz lag auch um etwa 51,66 Mio. $ unter den Schätzungen.

Die Gesamtzuflüsse von Blackstone stiegen im 2. Quartal um 30 Mrd. $ und in den letzten 12 Monaten um über 158 Mrd. $. Dieses Wachstum wurde durch das Privatkreditgeschäft getrieben. Mittlerweile verfügt das Unternehmen über Trockenpulver im Wert von fast 200 Mrd. $.

Blackstone befindet sich in einer starken Position im Hinblick auf die Zukunft. Zum einen hat das Unternehmen jetzt über 200 Mrd. $ an Trockenpulver, das es einsetzen wird, sobald sich die Marktbedingungen verbessern. Außerdem gibt es Anzeichen dafür, dass das Geschäft mit Unternehmen angesichts der sinkenden Inflation ein Comeback erlebt.

Der größte Katalysator für Blackstone ist das wachsende Gesamtvermögen, da das Unternehmen den Großteil seines Geldes mit Gebühren verdient. Und diese Gebühren sind in der Regel an das Gesamtvermögen gebunden. Am wichtigsten ist, dass das Unternehmen sein Geschäft im wenig volatilen Versicherungsbereich und bei privaten Krediten ausbaut. In einer Erklärung sagte Jon Gray:

Im Versicherungsbereich mit einem Volumen von 40 Bio. $ verwalten wir heute 174 Mrd. $. Die Zuflüsse aus diesem Bereich beliefen sich im 2. Quartal auf über 7 Mrd. $, davon mehr als 4 Mrd. $ von unseren vier größten Kunden.

Blackstone-Aktienkursprognose

Der Blackstone-Aktienkurs befand sich in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend. Die Aktie überschritt die wichtige psychologische Marke von 100,21 $ (Februar-Hoch). Am wichtigsten ist, dass die Aktie ein goldenes Kreuz-Muster gebildet hat, wenn die 50- und 200-Tage gleitenden Durchschnitte (MA) ein aufwärts gerichtetes Crossover bilden.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter steigen, während die Käufer den nächsten wichtigen Widerstand bei 118,25 $ (Höchststand vom 3. Juni 2022) anpeilen. Dieses Niveau liegt etwa 10 % über dem aktuellen Aktienkurs.