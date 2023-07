Bitcoin und Ether divergieren inmitten regulatorischer Stürme und Post-Merge-Markt

Jetzt, zehn Monate nach der Merge im September, präsentiert Ethereum eine sehr interessante Fallstudie. Seine Zusammensetzung änderte sich völlig, als es von einem Proof-of-Work-Konsens zu einem Proof-of-Stake-Konsens überging. In letzter Zeit sehen wir möglicherweise Anzeichen dafür, dass sich diese Verschiebung auf den Handel mit Ether auf dem Markt sowie auf einige andere Faktoren auswirkt, auf die wir näher eingehen werden.

Erstens ist die Korrelation von Ether mit Bitcoin auf den niedrigsten Stand seit 2021 gesunken, den kurzen Einbruch im September, als die Merge in Kraft trat, nicht eingerechnet. Während die Korrelation mit 0,72 immer noch extrem hoch ist (unter Verwendung der 60-Tage-Pearson-Metrik), ist der Abwärtstrend in den letzten Monaten bemerkenswert.

Natürlich fällt dieser Zeitraum mit einer Intensivierung des aggressiven Durchgreifens der Regulierungsbehörden in den USA zusammen, was wahrscheinlich die Ursache für diesen Rückgang der Korrelation ist. Bitcoin scheint sich eine eigene Nische in der Krypto-Regulierungslandschaft zu schaffen, die vielleicht nicht ganz so stark wie Ether von der feindlichen Haltung der US-Gesetzgeber betroffen ist.

Wir haben von der SEC die Information bekommen, dass eigentlich alles außer Bitcoin ein Wertpapier ist. Und wir sagten uns irgendwie, na ja, so verstehen wir das Gesetz nicht. Brian Armstrong, CEO von Coinbase

Tatsächlich führt es uns zum Kern dessen, was Bitcoin und Ethereum erreichen wollen – und was der Markt glaubt, dass sie es tun oder in Zukunft tun werden. Die große Vision von Bitcoin besteht darin, den Titel eines seriösen Wertaufbewahrungsmittels zu beanspruchen, eines monetären Vermögenswerts, der außerhalb der Kontrolle von Regierungen und zentralisierten Institutionen liegt. Oder „digitales Gold“, wie der beliebte Spitzname lautet.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden Kompromisse eingegangen. Sicherheit und Dezentralisierung sind von größter Bedeutung, haben aber den Nachteil, dass sie nicht so anpassungsfähig oder vielleicht nicht so komplex sind wie andere Blockchains. Was für das Ziel von Bitcoin kein Problem darstellt. Ethereum hingegen ist auf Proof-of-Stake umgestiegen und hat sich weiter von Bitcoin entfernt, weil es nie etwas wie digitales Gold sein wird (oder sein will). Es hat unterschiedliche Ziele.

Das Ziel von Ethereum ist es, die Basisschicht einer dezentralen Wirtschaft zu sein. Für mich persönlich ist die Tokenisierung von Assets ein großer Teil dieses Ziels. Derzeit sind Ethereum – und DeFi im Allgemeinen – für die meisten realen Aufgaben nicht nützlich. Wenn Assets tokenisiert und On-Chain handelbar werden, wird sich das ändern. Dies erfordert jedoch eine Regulierung, um es für die breite Masse zu öffnen und diese On-Chain-Bewegung zu erleichtern.

Bitcoin unterscheidet sich hier dadurch, dass es nicht ganz so sehr auf Regulierung angewiesen ist, um sein Ziel zu erreichen. Umgekehrt könnte dies auch zum Rückgang der Korrelation in den letzten Monaten beitragen, da die SEC ihren Einfluss auf den Sektor verschärft.

Darüber hinaus können wir in der folgenden Grafik sehen, dass nicht nur die Korrelation gesunken ist, sondern dass Ether seit der Einführung der Merge schlechter als Bitcoin abgeschnitten hat.

Dies ist bemerkenswert, da die Kryptopreise seit der Merge im September in die Höhe geschossen sind. In früheren Zyklen verzeichneten Altcoins nach einem anfänglichen Anstieg von Bitcoin tendenziell größere Gewinne als Bitcoin, wenn der Markt boomte. Wenn die Rallye anhält, wird dies möglicherweise erneut passieren, aber die Preise sind seit acht Monaten im Aufwärtstrend, während ETH/BTC gefallen ist.

Dies sagt wahrscheinlich mehr darüber aus, dass Bitcoin sich seine eigene Nische geschaffen hat, wie zuvor besprochen, als speziell über Ether. Wenn wir die Bitcoin-Dominanz (das Verhältnis der Bitcoin-Marktkapitalisierung zu der des Kryptowährungssektors) bewerten, sehen wir, dass sie seit der gleichen Zeit stetig gestiegen ist, von etwa 40 % zum Zeitpunkt des Merge auf über 50 % heute.

Da der Kryptomarkt weiter reift, könnte die Korrelation zwischen Ether und Bitcoin weiter sinken. Heute ist ein Großteil des Marktes reine Spekulation, was dazu beiträgt, dass diese Assets wie bei allen Kryptowährungen an der Hüfte zusammenhängen – zum größten Teil kann man die Kursentwicklung der meisten Altcoins als gehebelte Wetten auf Bitcoin beschreiben.

Da Bitcoin jedoch danach strebt, ein monetärer Vermögenswert zu werden, und Ether eine technologische Ebene darstellt, die eine Zukunft der durch Smart Contracts ausgelösten Disruption ermöglichen soll, wird eine Entkopplung in Zukunft nur natürlich sein, wenn diese beiden Assets ihre Ziele erreichen.

Denn abgesehen davon, dass sie auf einer so genannten Blockchain basieren, haben Bitcoin und Ether nicht wirklich viel gemeinsam. Und seit der Merge sind diese Blockchains auch noch völlig unterschiedlich.