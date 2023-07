Der nigerianische Naira blieb am Dienstagmorgen unter Druck, während die Anleger auf die bevorstehende Zinsentscheidung der Zentralbank des Landes warteten. Der offizielle USD/NGN-Wechselkurs lag bei etwa 800 und damit einige Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch von 820. Andererseits ist der Schwarzmarktkurs auf ein Rekordhoch gestiegen, während sich die Spanne zwischen beiden vergrößert.

Die nigerianische Zentralbank wird ihre Sitzung am Dienstag abschließen und eine weitere Zinserhöhung beschließen, um die steigende Inflation zu bekämpfen. Dieses Treffen findet zu einem schwierigen Zeitpunkt für die nigerianische Wirtschaft statt.

Die nigerianische Währung ist abgestürzt, während die Inflation auf ein Rekordhoch gestiegen ist. Daten zeigen, dass der offizielle Wechselkurs gegenüber dem Dollar zu Beginn des Jahres bei 450 lag. Das bedeutet, dass der Wert ihrer Bestände bei Nigerianern mit Naira-Ersparnissen gesunken ist. Der Wertverlust des Naira hat auch zu einer indirekten Gehaltskürzung geführt, während die Inflation zu einer indirekten Steuer geführt hat.

Die Inflation in Nigeria ist sprunghaft angestiegen. Die jüngsten Daten zeigten, dass die Inflation auf über 20 % gestiegen ist. Und das könnte sich noch verschlimmern, nachdem das größte Öl- und Gasunternehmen die Preise um 16 % erhöht hat. In einem Bericht warnte Fitch, dass die Inflation in Nigeria in diesem Jahr durchschnittlich 25,1 % betragen wird. Es sagte:

Diese Reformen werden im 2. Halbjahr 2023 einen erheblichen Aufwärtsdruck auf die Verbraucherpreise ausüben, wobei die Inflation im Jahr 2023 durchschnittlich 25,1 % betragen wird, die höchste jährliche Rate seit den 1990er Jahren. Dies wird die Kaufkraft der Verbraucher weiter schwächen und die Aussichten für den privaten Konsum trüben.

Auch die Kosten für die Kreditaufnahme der Nigerianer stiegen. Die Zinssätze sind von 11,50 % im März 2022 auf 18,50 % gestiegen. Analysten gehen davon aus, dass die Bank in ihrem Versuch, den abstürzenden Naira zu retten, eine weitere Zinserhöhung um 50 Basispunkte durchführen wird.

Die von der nigerianischen Regierung ergriffenen Maßnahmen werden sich langfristig positiv auswirken. So wird beispielsweise die Freigabe des nigerianischen Naira internationale Unternehmen dazu ermutigen, sich in der größten Volkswirtschaft Afrikas niederzulassen. Gleichzeitig wird die Abschaffung der Öl-Subventionen dazu beitragen, die Verschuldung des Landes in Grenzen zu halten.

Kurzfristig glauben wir jedoch, dass der USD/NGN-Wechselkurs weiter ansteigen wird, da der nigerianische Naira abstürzt. Der offizielle Kurs könnte in den kommenden Monaten auf 900 fallen.