Der Wechselkurs zwischen Pfund und Australischem Dollar (GBP/AUD) stieg am Mittwochmorgen nach den relativ gemischten australischen Inflationszahlen. Er kletterte auf 1,9137 und lag damit über dem Tiefststand dieser Woche von 1,8932.

Copy link to section

Die wichtigsten AUD-Nachrichten kam am Mittwoch heraus, nachdem die Statistikbehörde des Landes die neuesten Daten zur Verbraucherinflation veröffentlichte. Die Zahlen zeigten, dass die Inflation in Australien von 1,4 % im 1. Quartal auf 0,8 % im 2. Quartal gesunken ist. Dieser Rückgang lag unter der mittleren Schätzung von 1 %. Im Jahresvergleich sank sie von 5,6 % auf 5,4 %.

Unterdessen sank der genau beobachtete mittlere VPI auf 5,9 %, während der gewichtete mittlere VPI auf 5,4 % fiel. Diese Zahlen zeigten, dass sich die Inflation in Australien abschwächte, wenn auch langsamer als erwartet. Hauptursache war ein Mangel an Mietobjekten, da die Mieten im Quartal um 6,7 % stiegen.

In einer Erklärung stellte Schatzmeister Jim Chalmers fest, dass die Regierung hart daran arbeite, die Inflation zu senken. Sie konzentriere sich auf drei wichtige Punkte, darunter einen größeren Haushaltsüberschuss, die Bereitstellung von Unterstützung und die Behandlung von Angebotsfragen.

Analysten gehen davon aus, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) in den kommenden Monaten weiterhin gegen die Inflation vorgehen wird. Ein wahrscheinliches Szenario besteht darin, dass die Bank die Zinssätze auf der nächsten Sitzung unverändert lässt und im nächsten Monat eine Erhöhung vornimmt.

Der GBP/AUD-Kurs reagiert auch auf die wirtschaftliche Lage im Vereinigten Königreich. In seinem Bericht vom Dienstag erklärte der IWF, dass stärkere Verbraucherausgaben dazu beitragen werden, das Vereinigte Königreich vor einer Rezession zu bewahren. Das Währungspaar wird als Nächstes auf die Entscheidung der Bank of England in der nächsten Woche reagieren, in der die Bank die Zinsen voraussichtlich um 0,25 % anheben wird.

GBP/AUD Technische Analyse

Copy link to section

Der GBP/AUD-Wechselkurs stieg nach den jüngsten australischen Inflationszahlen. Er bewegte sich über der in Schwarz dargestellten aufsteigenden Trendlinie. Das Paar schwankte auch bei den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, während der Klinger-Oszillator nach oben zeigte.

Daher wird der GBP/AUD-Kurs wahrscheinlich vor der bevorstehenden Entscheidung der Bank of England (BoE) in diesem Channel bleiben. Wenn dies geschieht, liegt der nächste wichtige Wert bei 1,9200. Der Stop-Loss für diesen Handel wird bei 1,9000 liegen.