Marktkapitalisierung von Worldcoin (WLD) übersteigt 255 Mio. $ Tage nach dem Start: So kauft man es heute

Als der Worldcoin (WLD) Token vor zwei Tagen eingeführt wurde, stand die gesamte Kryptowährungswelt in Flammen und die Kryptobörsen standen Schlange, um die neue Kryptowährung zu notieren.

Der Token stieg wenige Minuten nach seiner Einführung um satte 70 %, obwohl sich der Aufwärtstrend seither verlangsamt hat. Der Hauptgrund für die derzeitige Verlangsamung des WLD-Preises kann auf die von Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin geäußerten Bedenken hinsichtlich Zentralisierung und Datenschutz zurückgeführt werden. Es gibt auch Bedenken, da die Kryptowährung Verbindungen zu Sam Bankman-Fried von FTX und Three Arrows Capital hat.

Investoren wie die Risikokapitalgruppen Andreessen Horowitz und Khosla Ventures, der Internet-Unternehmer Reid Hoffman und Sam Bankman-Fried haben rund 250 Mio. $ in das Worldcoin-Projekt investiert.

Wo kann man jetzt Worldcoin kaufen?

Lohnt sich der Kauf von Worldcoin (WLD)?

Ungeachtet der Bedenken einer Reihe von Krypto-Gurus, darunter Vitalik Buterin, bietet Worldcoin (WLD) eine spannende Chance für Krypto-Investoren, insbesondere weil es mit der Technologie der künstlichen Intelligenz verbunden ist, die derzeit in aller Munde ist.

Unmittelbar nach seiner Einführung kletterte der Worldcoin (WLD)-Token auf bis zu 3,58 $, fiel dann über Nacht auf 1,92 $ und erholte sich dann wieder auf seinen aktuellen Preis.

Der Preisverfall über Nacht wurde auf die Besorgnis der Krypto-Community über das Projekt zurückgeführt, bei dem Hardware-Einheiten namens Orbs verwendet werden, um Personen zu identifizieren und durch Scannen ihrer Iris zu beweisen, dass es sich um Menschen handelt. Während die Möglichkeit, eine Person auf diese Weise zu verifizieren, ein integraler Aspekt der neuen digitalen Wirtschaft in einer Ära sein wird, in der KI in die Gesellschaft integriert wird, gibt es Bedenken über den Eingriff in die Privatsphäre und die Sicherheit.

Warum wird so viel über Worldcoin gesprochen?

Worldcoin macht Schlagzeilen, weil es künstliche Intelligenz nutzt, um Personen durch das Scannen ihrer Augen zu identifizieren.

Der Token ist auch mit Sam Altman verbunden, dem CEO von OpenAI, dem Unternehmen hinter dem mittlerweile sehr beliebten KI-gestützten ChatGPT-Chatbot.

Worldcoin behauptet, ein “datenschutzfreundliches digitales Identitätsprotokoll” zu sein, das auf der Ethereum L2-Lösung Optimism (OP) basiert. Es ermöglicht Nutzern, eine WorldID durch biometrische Verifizierung von Orb und eine Kryptowährung namens WLD zu erhalten.

Worldcoin Airdrop: die Details

Worldcoin startete am Montag mit einem Airdrop von 43 Millionen Token und über 2 Millionen Anmeldungen.

Der WLD-Token hatte einen anfänglichen Vorrat von 10 Milliarden, von denen 75 % an die Community, 9,8 % an das Entwicklungsteam und 13,5 % an die Investoren von Tools for Humanity verteilt wurden.

Es wurde bestätigt, dass über 2 Millionen frühe Community-Mitglieder Zugang zu mehr als 43 Millionen WLD-Token erhalten haben. Mehr als 90.000 Adressen sind für den Worldcoin-Airdrop berechtigt, wobei die meisten von ihnen laut dem Blockchain-Forschungsunternehmen 0xScope jeweils etwa 25 WLD-Token erhalten.

Wie ist Sam Altman mit Worldcoin verbunden?

Das Worldcoin-Kryptowährungsprojekt wurde von Sam Altman und Alex Blania mitbegründet. Sam Altman ist der CEO von OpenAI, dem Unternehmen hinter dem KI-gesteuerten Chatbot ChatGPT, der den aktuellen Hype um künstliche Intelligenz ausgelöst hat.

Preisprognose für Worldcoin (WLD)

Obwohl es aufgrund der Marktvolatilität schwierig ist, Kryptopreise vorherzusagen, wird der Hype um den neu eingeführten nativen Worldcoin-Token wahrscheinlich dazu führen, dass der Preis des Tokens in den kommenden Tagen in Richtung seines bisherigen Allzeithochs von 3,58 $ ansteigt, insbesondere nachdem die Krypto-Community besser mit der Funktionsweise des Protokolls vertraut ist.

$WLD in den sozialen Medien

