Chancer-Vorverkauf überschreitet 1 Mio. $ und der Token-Preis steigt auf 0,011 $

Blockchain-basiertes Wetten war schon immer ein Traum, könnte aber mit dem neuen Krypto-Projekt Chancer bald Wirklichkeit werden. Seit dem Start des Vorverkaufs des nativen Tokens $CHANCER am 13. Juni 2023 ist die Nachfrage hoch. Das Team hat über 1 Mio. $ gesammelt, wobei der Wert des Tokens mit jeder Phase steigt. Der Token kostet derzeit 0,011 $ und liegt damit über dem vorherigen 0,01 $. In der nächsten Phase wird der Preis von $CHANCER voraussichtlich bei 0,012 $ liegen. Token können über die Website des Unternehmens mit ETH, USDT, BNB oder BUSD gekauft werden.

„Dein Spiel, deine Regeln, deine Quoten“ – das Chancer-Versprechen

Wetten sind möglicherweise einer der lukrativsten und am schnellsten wachsenden Sektoren. Statistiken zeigen, dass Sportwetten, einer der beliebtesten Bereiche, in diesem Jahrzehnt um 9,50 % wachsen werden. Trotz dieses Trends hat sich die Position des Anlegers am Rande gehalten.

Chancer möchte die Art und Weise, wie Wetten ablaufen, ändern und den Anleger in den Mittelpunkt stellen. Basierend auf dem Motto „Dein Spiel, deine Regeln, deine Quoten“ ermöglicht Chancer Anlegern, über seine dezentrale Plattform ihre individuellen P2P-Wettmärkte zu erstellen. Anleger können P2P-Wettmärkte für fast jedes beliebige Ereignis erstellen und so die Flexibilität und Möglichkeiten erhöhen. Es könnte sich um Fußball, das Wetter, einen Wahlausgang, den bevorstehenden Marathon und vieles mehr handeln.

Ein Benutzer, der einen P2P-Markt einrichtet, kann dann andere einladen und bestimmt die Regeln und Quoten des Spiels. Dies ermöglicht es den Benutzern, die Kontrolle zu behalten, im Gegensatz zum aktuellen System, bei dem die Buchmacher das letzte Wort haben.

Die Aussicht auf ein flexibles Wett-Ökosystem könnte der Grund sein, warum Chancer bisher ein spannendes und gefragtes Projekt ist.

Chancer ist nicht nur eine Wettplattform. Es hat einen Investitionsaspekt, bei dem Benutzer für die Schaffung von Chancer-Märkten belohnt werden. $CHANCER, der Token, der die Plattform antreibt, ist auch für Staking verfügbar. Das bedeutet, dass Investoren neben den Erträgen aus erfolgreichen Wetten auch passive Einkommen generieren können.

Wird der Preis von Chancer-Token in 2023 und 2024 in die Höhe schnellen?

Der Preis könnte der wichtigste Gesichtspunkt für die Investition in eine Kryptowährung sein. Eine Preiserhöhung zeigt einen starken Glauben an den Wert und das Potenzial des zugrunde liegenden Projekts.

Die langfristigen Aussichten von Chancer hängen davon ab, wie stark die Popularität seiner dezentralen Wetten zunimmt. Erste Hinweise aus dem Vorverkauf und den Statistiken der Wettbranche zeigen, dass das Projekt realistische Erfolgsaussichten hat. Aber wird der Token im Jahr 2023 oder 2024 einen starken Anstieg verzeichnen?

Wenn man sich die Roadmap des Projekts ansieht, könnte es im Jahr 2024 zu starken und nachhaltigen Gewinnen bei $CHANCER kommen. Im Jahr 2023 könnten Anleger mit Preisschwankungen konfrontiert werden, wenn der Token an den Börsen notiert wird. Der Preis könnte nach der Notierung an den CEXs an Dynamik gewinnen, beginnend mit Uniswap im 3. Quartal. Eine konservative Prognose geht von einem zwei- bis dreistelligen prozentualen Preisanstieg im Jahr 2023 aus.

2024 könnte der Wert von $CHANCER in die Höhe schnellen, da die Hauptplattform im 1. Quartal auf den Markt kommt. Das bedeutet, dass das Wachstum von CHANCER im Jahr 2024 eher aus der Nutzung der Plattform als aus der Spekulation mit dem Token resultieren wird, so dass der Wert des Tokens im Laufe der Zeit steigen wird. Obwohl es keine Begrenzung für das Potenzial des Tokens im Jahr 2024 gibt, sollte ein Anstieg von über 1.000 % nicht ausgeschlossen werden.

Sollte man diese Woche in $CHANCER investieren?

Der Vorverkauf von Chancer erfolgt in 12 Phasen mit einem Ziel von 15.000.000 $. Der Wert des Tokens steigt mit jeder Phase und befindet sich derzeit in der zweiten Phase.

Frühanleger haben die Chance, den Token zu einem niedrigen Preis zu kaufen und den Rest des Vorverkaufs zu nutzen. Dies bedeutet auch, dass frühe Anleger ihre Gewinne maximieren, wenn der Preis des Tokens nach der Notierung zu steigen beginnt. Daher ist eine Investition jetzt sinnvoll für Anleger, die eine Maximierung der Rendite anstreben.