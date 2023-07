US-Ausschuss verabschiedet Gesetz zur Krypto-Verwahrung – Chancer-Vorverkauf beschleunigt sich

Der Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses hat den “Keep Your Coins Act of 2023” verabschiedet, ein wichtiges Gesetz für die Kryptowährungsbranche in den Vereinigten Staaten. Der Gesetzentwurf kommt zu einer Zeit, in der die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC Kryptofirmen, darunter große Unternehmen wie Binance und Coinbase, im Visier genommen hat.

Wenn der Gesetzentwurf alle Prüfungen durchläuft und in Kraft tritt, stellt dies eine bedeutende Entwicklung für die Branche der digitalen Assets dar, die mit neuen Projekten wie Chancer, das die Wettbranche mithilfe der Blockchain-Technologie revolutionieren will, einen explosionsartigen Aufschwung erlebt.

Was der Keep Your Coins Act von 2023 vorschreibt

Der Keep Your Coins Act von 2023 wurde am 25. Juli 2023 vom Abgeordneten Warren Davidson (R-OH) eingeführt. Die Personalabteilung würde jeder Bundesbehörde verbieten, Regeln umzusetzen oder Maßnahmen zu ergreifen, die die Fähigkeit einer Person einschränken würden, mit digitalen Assets über selbst gehostete Wallets zu handeln.

Nach der Verabschiedung durch den Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses wird das Gesetz nun dem Repräsentantenhaus zur Abstimmung vorgelegt.

Wenn die Gesetzgebung verabschiedet und angenommen wird, wird sie sicherstellen, dass Inhaber von Kryptowährungen das Recht haben, ihre Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin (BTC), in selbstverwahrenden Wallets aufzubewahren. Ziel ist es, die Freiheit und Privatsphäre der Benutzer bei der Verwaltung ihrer eigenen Kryptowährungsbestände angesichts der zunehmenden Beliebtheit digitaler Assets zu gewährleisten.

Möglichkeit, dass der Gesetzentwurf durchgeht

Die Verabschiedung des Gesetzes durch den Ausschuss des Repräsentantenhauses deutet auf ein wachsendes Verantwortungsbewusstsein für den Schutz der Rechte der Inhaber von Kryptowährungen und die Schaffung eines günstigen Umfelds für die breitere Akzeptanz von digitalen Assets hin.

Der Gesetzentwurf unterstreicht, wie wichtig es ist, Einzelpersonen die vollständige Kontrolle über ihre digitalen Assets zu ermöglichen und einen Rahmen für das weitere Wachstum der Kryptoindustrie zu schaffen.

Da Kryptowährungen zu einem Hauptdiskussionspunkt im laufenden Präsidentschaftswahlkampf 2024 werden, wird das Gesetz wahrscheinlich das Licht der Welt erblicken, da die Politiker versuchen, einige politische Meilensteine zu setzen. Sein mögliches Inkrafttreten könnte die Kryptowährungslandschaft erheblich beeinflussen, indem es die Grundsätze der Dezentralisierung und finanziellen Autonomie stärkt.

In seiner jetzigen Form zeigt der Gesetzentwurf, dass die US-Regierung Anstrengungen unternimmt, um ein Gleichgewicht zwischen Innovationsunterstützung und Verbraucherschutz herzustellen.

Auswirkungen des Gesetzentwurfs auf neue Projekte wie Chancer

Während es noch zu früh ist, um über die Auswirkungen des Gesetzes auf Kryptowährungsprojekte zu spekulieren, wird das Gesetz mehr Vertrauen für Krypto-Investoren schaffen, insbesondere für diejenigen, die in neue Projekte wie die dezentrale Prognose-Marketing-Plattform Chancer investieren wollen, die derzeit einen Vorverkauf für ihre eigene Kryptowährung, CHANCER, durchführt. Chancer nutzt die Blockchain-Technologie, um es Wettenden zu ermöglichen, ihre eigenen Wetten auf praktisch alles mit angepassten Quoten zu erstellen, und der CHANCER-Token soll den Zugang zur Plattform ermöglichen. Wenn Sie an dem neuen Token interessiert sind, können Sie ihn hier erwerben.

So wie der jüngste Sieg von Ripple Labs gegen die SEC den Kryptowährungsmarkt belebt hat, würde die Verabschiedung des Gesetzentwurfs durch das Repräsentantenhaus einen weiteren Sieg für die Branche bedeuten, die von der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) einer strengen Prüfung unterzogen wurde. Es ist jedoch noch nicht klar, ob der Gesetzentwurf die Einstufung von Kryptowährungen als Wertpapiere durch die SEC bremsen wird.