Die Erholung des US-Dollar-Index (DXY) setzte sich fort, während die Anleger über die Zinsentscheidungen der Federal Reserve, der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of Japan (BoJ) der letzten Woche nachdachten. Der Index sprang auf 102 $, den höchsten Stand seit dem 10. Juli. Vom Tiefststand im Juli hat er sich um mehr als 2,47 % erholt.

Zinsentscheidungen

Der DXY-Index stieg weiter an, nachdem die Federal Reserve im Juli ihre Zinsentscheidung bekannt gab. Wie allgemein erwartet, beschloss die Bank, die Zinssätze um 0,25 % anzuheben und sie damit auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten zu bringen.

Analysten sind sich nicht sicher, was sie in den kommenden Monaten erwarten können. Einige Analysten gehen davon aus, dass die Fed nun für den Rest des Jahres eine Zinspause einlegen wird, da die Inflation schneller als erwartet sinkt. Andere gehen davon aus, dass die Bank ihre Zinserhöhungen fortsetzen wird, da die Kerninflation weiterhin über der 2%-Marke liegt.

Die Beamte der Fed sind ebenfalls unsicher, was zu erwarten ist. In einer Erklärung vom Montag sagte der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, er sei noch unentschlossen, was er in den nächsten Sitzungen tun werde. Stattdessen versprach er, bei der Entscheidung datenabhängig zu sein.

Der US-Dollar-Index reagierte ebenfalls auf die Entscheidung der EZB. Wie die Fed beschloss die Bank, die Zinssätze um 0,25 % zu erhöhen. Anschließend signalisierte sie, dass sie eine Zinspause einlegen werde, um die Entwicklung der Inflation zu bewerten. Am Montag zeigten die Daten, dass die europäische Wirtschaft im 2. Quartal moderat gewachsen ist.

Der wichtigste Treiber für den DXY-Index war die Entscheidung der Bank of Japan (BoJ). Die Bank beschloss, ihr Programm zur Steuerung der Zinsstrukturkurve zu überarbeiten.

Die nächste wichtige USD-Nachricht wird die für Freitag anstehende Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten sein. Ökonomen erwarten, dass diese Zahlen zeigen, dass die Wirtschaft im Juli über 200.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, während die Arbeitslosenquote bei 3,6 % blieb.

Prognose für den US-Dollar-Index

DXY-Chart via TradingView

Das 4-Stunden-Chart zeigt, dass der DXY-Index in den letzten Wochen ein starkes Comeback erlebt hat. Dabei hat das Währungspaar die wichtige Widerstandsmarke bei 101,91 $, dem Tiefststand vom 22. Juni, überschritten.

Der US-Dollar-Index hat sich über die 25- und 50-Perioden gleitenden Durchschnitte bewegt, während der Relative Strength Index (RSI) leicht unter das überkaufte Niveau gefallen ist. Es nähert sich dem 50 %-Fibonacci-Retracement-Level.

Daher sind die Aussichten für den US-Dollar-Index optimistisch, wobei das nächste wichtige Niveau, das 50 %-Retracement bei 102,20 $ ist.