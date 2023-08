Der USD/INR-Wechselkurs befindet sich an einer wichtigen Widerstandsmarke. Das Währungspaar notierte am Freitag bei 82,74 und damit einige Punkte unter dem entscheidenden Widerstandswert von 83, den es in den letzten Monaten nicht überschreiten konnte.

Stärke des US-Dollar-Index

Der USD/INR-Wechselkurs hat sich diese Woche recht gut entwickelt, unterstützt durch den aufstrebenden US-Dollar-Index (DXY). Der DXY-Index ist auf über 102,8 $ gestiegen, eine starke Erholung, nachdem er im Juli auf 99,8 $ fiel.

Der Anstieg setzte sich diese Woche fort, da die Anleger eine risikofreudigere Stimmung annahmen, nachdem Fitch beschlossen hatte, Amerikas Triple-A-Rating herabzustufen. Wie ich hier schrieb, sagte das Unternehmen, dass den USA eine schwierige Zeit bevorstehe, da ihre Schulden stark anstiegen. Infolgedessen stürzten die amerikanischen Aktien in dieser Woche ab, wobei der Nasdaq 100 und der Dow Jones drei Tage lang in Folge fielen.

Das USD/INR-Währungspaar stieg ebenfalls an, nachdem die US-Notenbank in der vergangenen Woche die Zinssätze um weitere 0,25 % erhöhte. Die Zinsen stiegen auf 5,25 % bis 5,50 % und damit auf den höchsten Stand seit mehr als 22 Jahren.

Die Fed sagte, dass sie bei ihren nächsten Zinsentscheidungen ihre Datenabhängigkeit beibehalten werde. Daher werden sich Analysten auf die am Freitag geplanten amerikanischen Non-Farm Payrolls (NFP)-Daten konzentrieren.

Ökonomen erwarten, dass die Wirtschaft im Juli 200.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, nachdem im Vormonat über 218.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Sie erwarten außerdem, dass die Arbeitslosenquote bei 3,6 % bleibt, während der durchschnittliche Stundenlohn auf 4,2 % gesunken ist.

Starke amerikanische Arbeitsmarktzahlen werden sich positiv auf den USD/INR-Wechselkurs auswirken, da sie bedeuten, dass die Fed eine weitere Zinserhöhung vornehmen wird. Auf der anderen Seite wird erwartet, dass die Reserve Bank of India (RBI) ihre Zinssätze in diesem Jahr stabil halten wird.

USD/INR Technische Analyse

Der Tages-Chart zeigt, dass sich das USD/INR-Paar seit Oktober letzten Jahres in einer engen Spanne befindet. In diesem Zeitraum ist es dem Paar nicht gelungen, sich über die wichtige Widerstandsmarke von 83 zu bewegen. Infolgedessen bewegte sich der Kurs über die in Blau dargestellte aufsteigende Trendlinie.

Das Paar hat sich über die 25- und 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitte bewegt, während der Relative Strength Index (RSI) nach oben tendierte. Daher wird das USD/INR-Paar in den nächsten Wochen in diesem Bereich bleiben. Ein starker Anstieg wird sich bestätigen, wenn das Währungspaar den wichtigen Widerstand bei 83,01 überschreitet.