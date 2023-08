Hashgraph Association (THA), der Entwickler von Hedera Hashgraph, investierte in WISe.ART, eine Tochtergesellschaft von WiseKey International, einem börsennotierten Unternehmen. In einer Erklärung sagte WiseKey, dass die Mittel verwendet werden, um die breite Einführung von Hedera zu beschleunigen und die Integration vertrauenswürdiger NFTs in die WISe.ART-Plattform voranzutreiben. In einer Erklärung sagte Carlos Moreira, der Geldgeber von WiseKey:

Die Finanzierung wird es uns ermöglichen, die Entwicklung unserer WISe.ART-Plattform V 3.0 voranzutreiben und die Erweiterung unserer Trusted NFT-Lösung zu kommerzialisieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit THA und Hedera an ihrem Plan, tokenisierte Aktien über Ledger-basierte Wertpapiere auszugeben, ein Prozess, der allgemein als „Tokenisierung“ bekannt ist.

WISe.ART ist eine Plattform der Technologie von Hedera Hashgraph, die das Minting und Handeln von Non-Fungible Tokens (NFT) ermöglicht. Es ist in das Ökosystem von WiseKey integriert und ermöglicht es Benutzern, anonym zu bleiben und gleichzeitig sicherzustellen, dass die KYC-Prozesse durchgeführt werden.

WISe.ART gehört WiseKey, einem an der Nasdaq notierten Unternehmen. Es bietet Lösungen für Cybersicherheit, künstliche Intelligenz, Blockchain und IoT. Die WiseKey-Aktie ist in den letzten drei Tagen um mehr als 28,2 % und in den letzten 12 Monaten um 36 % gefallen.

Letzte Woche gab Hedera bekannt, dass es die Preise für das Minting großer NFTs in seinem Ökosystem erhöhen wird. Die Kosten für das Minting von 10.000 NFTs in großen Mengen in einer Sammlung werden von 76,80 $ auf 200 $ steigen, während das Minting eines einzelnen NFTs in einer Sammlung von 0,05 $ auf 0,02 $ sinkt. Dies geschah, als die Zahl der aktiven monatlichen NFT-Ökosystemkonten im Juli auf über 19.500 stieg.

HBAR, der Token von Hedera Hashgraph, ist in den letzten 24 Stunden um über 3 % gestiegen. Er sprang auf ein Hoch von 0,060 $, was dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt entsprach. In einer Notiz sagte Kamal Youssefi von der Hashgraph Association:

Die Erstellung von NFTs über die WISe.ART-Plattform, die durch ihre hochwertigen Sicherheitstechnologien gesichert ist, ermöglicht die Authentifizierung physischer Objekte und digitaler Assets in einem sicheren und konformen End-to-End-Prozess. Dies ist ein Beispiel für die wirkungsvollen Anwendungen, die im Hedera-Netzwerk erstellt werden können.