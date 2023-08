PayPal bringt US-Dollar-Stablecoin PYUSD auf den Markt

PayPal (NASDAQ: PYPL) hat heute einen US-Dollar-gestützten Stablecoin namens PayPal USD (PYUSD) angekündigt.

Laut einer Pressemitteilung, die der Zahlungsriese am Montag veröffentlichte, wird PayPal USD von Paxos Trust Co. ausgegeben, dem Unternehmen, das den eingestellten Stablecoin Binance USD (BUSD) ausgegeben hat.

Dan Schulman, Präsident und CEO von PayPal, sagte:

Der Wandel hin zu digitalen Währungen erfordert ein stabiles Instrument, das sowohl digital nativ ist als auch leicht mit Fiat-Währungen wie dem US-Dollar verbunden werden kann. Unser Engagement für verantwortungsvolle Innovation und Compliance sowie unsere Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung neuer Erfahrungen für unsere Kunden bilden die Grundlage, um mit PayPal USD zum Wachstum des digitalen Zahlungsverkehrs beizutragen.

Paxos veröffentlicht monatlichen Bericht über die Reserven

PYUSD ist ein ERC-20-Token auf Ethereum und der einzige Stablecoin, den PayPal unterstützt. Das Unternehmen gibt jedoch an, dass es in seinem wachsenden Ökosystem verfügbar sein wird, einschließlich Wallets, externen Entwicklern und Web3-Anwendungen.

Im Rahmen der Einhaltung von Vorschriften wird PayPal laut Paxos ab September 2023 jeden Monat einen Bericht über die PYUSD-Reserven veröffentlichen. Der Stablecoin-Emittent wird außerdem vierteljährlich eine Bescheinigung über die Reserven von PYUSD veröffentlichen, die von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt wird. Die Bescheinigung wird sich an die etablierten Standards des American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) halten.

Laut PayPal wird PYUSD im Verhältnis 1:1 gegen USD einlösbar sein und zu 100 % durch US-Dollar-Einlagen, kurzfristige Schatzwechsel und Bargeldäquivalente gedeckt sein.

PYUSD soll in den kommenden Wochen eingeführt werden und wird berechtigten PayPal-Kunden in den Vereinigten Staaten Zugang zu Funktionen wie Überweisungen zwischen ihren PayPal-Konten und kompatiblen externen Wallets bieten. Die Nutzer werden auch in der Lage sein, Zahlungen von Person zu Person abzuwickeln oder an der Kasse mit PYUSD zu bezahlen. Eine weitere unterstützte Funktion ist die Möglichkeit, von und zu PayPal USD mit einer der unterstützten Kryptowährungen zu konvertieren.