Japanische Aktien haben zuletzt an Schwung verloren. Nachdem der Nikkei 225-Index im Juni ein Mehrjahrzehnthoch von 33.845 ¥ erreichte, ist er um mehr als 4,55 % zurückgegangen. Trotz des Rückgangs ist der Index vom niedrigsten Stand in diesem Jahr um mehr als 25 % gestiegen.

Globale Wachstumssorgen

Der Nikkei-Index ist in den letzten Tagen zurückgegangen, da die Anleger weiterhin besorgt über die Weltwirtschaft, die Gewinne und den jüngsten Kurswechsel der Bank of Japan waren.

Die jüngsten Zahlen zeigten, dass sich die Wirtschaft in wichtigen Volkswirtschaften verlangsamt. Am Dienstag zeigten Daten aus China, dass die Exporte und Importe im Juli zweistellig zurückgegangen sind. Das Land dürfte im Laufe des Monats in eine Deflation geraten sein, während die Jugendarbeitslosigkeit sprunghaft angestiegen ist.

Andere entwickelte Länder wachsen kaum. Deutschland beispielsweise, die größte Volkswirtschaft Europas, befindet sich in einer Rezession. Diese Zahlen sind wichtig, da viele japanische Unternehmen viele Geschäfte in China, Europa und Nordamerika tätigen.

Der Nikkei 225-Index ist auch wegen der jüngsten Maßnahmen der Bank of Japan zurückgegangen. In einer Erklärung vom letzten Monat beschloss die Bank, ihr Programm zur Steuerung der Zinskurve zu überarbeiten. Infolgedessen ist die Rendite japanischer Anleihen auf den höchsten Stand seit mehr als neun Jahren angestiegen.

Einige Analysten glauben, dass sich der Schritt der Bank of Japan positiv auf Aktien auswirken wird, da Gelder in das Land zurückfließen. In einer aktuellen Mitteilung sagte ein Analyst von Pictet:

Für uns ist klar, dass mit der heutigen Änderung eine Rückführung von Geldern aus dem Ausland nach Japan stattfinden wird, was sich auch auf Aktien auswirken wird. Japan beendet die Deflation, so dass das Land zu einem normaleren Ort für Investitionen wird.

Der Nikkei 225-Index ist ebenfalls ins Wanken geraten, da die Zuflüsse nach Japan nachgelassen haben. Diese Zuflüsse stiegen Anfang des Jahres sprunghaft an, als Warren Buffett das Land bereiste und seine Investitionen in Sogo-Shoshas erhöhte.

Prognose für den Nikkei 225-Index

Das 4-Stunden-Chart zeigt, dass sich der Nikkei-Index in den letzten Wochen seitwärts bewegt hat. In diesem Fall hat er einen schmalen absteigenden Channel gebildet, der in Grün dargestellt ist. Der Kurs liegt leicht oberhalb der Unterseite dieses Channels.

Der Nikkei 225 Index hat sich auch leicht unter den 25-Tage gleitenden Durchschnitt bewegt. Vor allem aber hat er ein steigendes Flaggen-Muster gebildet. In der Preisaktionsanalyse ist dies eines der beliebtesten Anzeichen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Daher sind die Aussichten für den Nikkei 225-Index optimistisch, wobei das erste Ziel bei 33.442 ¥ liegt, der oberen Seite des Flaggen-Musters. Ein Anstieg über diese Marke wird das Jahreshoch von 33.836 ¥ in Sichtweite bringen.

Diese optimistische Einschätzung verliert ihre Gültigkeit, wenn der Kurs unter die Unterseite des steigenden Flaggen-Musters sinkt. Sollte dies der Fall sein, wird der nächste wichtige Punkt bei 31.000 ¥ liegen.