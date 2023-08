Der Anstieg des USD/CNY-Wechselkurses setzte sich am Montag fort, da die Anleger auf die nächste Daten aus China warteten. Das Paar kletterte auf 7,2537, den höchsten Stand seit dem 30. Juni. Dieser Kurs liegt nahe dem höchsten Stand seit November letzten Jahres, was bedeutet, dass der Renminbi in den letzten Tagen um über 8 % gefallen ist.

Die Währungspaare USD/CNY und USD/CNH befanden sich in den letzten Monaten in einem Aufwärtstrend, da die Sorgen um die chinesische Wirtschaft andauern. In der vergangenen Woche berichteten wir, dass Chinas Exporte und Importe im Juli einbrachen und der Handelsüberschuss auf über 80 Mrd. $ anstieg. Dies ist wichtig, da China in erster Linie eine exportorientierte Wirtschaft ist.

Die nächsten CNY-Nachrichten werden am Dienstag bekannt gegeben, wenn die Regierung die nächsten Wirtschaftszahlen veröffentlicht. Ökonomen erwarten, dass Chinas Einzelhandelsumsätze von 3,1 % im Juni auf 4,8 % im Juli gestiegen sind. Die Einzelhandelsausgaben haben sich während der laufenden Wiedereröffnung recht gut gehalten.

Ökonomen erwarten auch, dass die Industrieproduktion und die Anlageinvestitionen im Juli langsamer gestiegen sind. Diese Zahlen waren in den letzten Monaten enttäuschend, da die wirtschaftliche Erholung mit Gegenwind zu kämpfen hat.

Chinas Wirtschaft hatte in den letzten Monaten zu kämpfen, was Peking dazu veranlasste, eine Reihe von Konjunkturmaßnahmen zu ergreifen. Diese Maßnahmen zielen hauptsächlich auf die Ankurbelung des Binnenkonsums ab.

Dennoch zeichnen sich neue Herausforderungen ab. Der Immobiliensektor steht auf der Kippe, wie ich bereits über die Herausforderungen von Country Garden, dem angeschlagenen Immobilienimperium, schrieb. Es ist das jüngste Unternehmen der Branche, das am Rande des Zusammenbruchs steht.

Gleichzeitig geht der “kalte Krieg” mit Washington weiter. Letzte Woche kündigte die Regierung Biden eine weitere Reihe von Sanktionen gegen den chinesischen Technologiesektor an. Infolgedessen ist mit einem weiteren Rückgang der ausländischen Direktinvestitionen zu rechnen.

USD/CNY Technische Analyse

USD/CNY-Chart via TradingView

Der USD/CNY-Wechselkurs stieg am Montag angesichts der zunehmenden Sorgen um die chinesische Wirtschaft weiter an. Er befindet sich nun an der wichtigen Widerstandsmarke von 7,2670, dem höchsten Stand vom 30. Juni. Die Aufwärtsbewegung dieses Paares wird von den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten unterstützt.

Daher sind die Aussichten für das USD/Yuan-Paar positiv, wobei die nächste wichtige Marke bei 7,3265 liegt. Ein Unterschreiten der Unterstützung bei 7,2258 würde diese optimistische Aussichten zunichte machen.