Amerikanische Technologiewerte haben sich in diesem Jahr gut entwickelt, da die Begeisterung für künstliche Intelligenz (KI) an Fahrt gewonnen hat. Infolgedessen ist der technologielastige Nasdaq-100-Index um mehr als 40 % gestiegen, während der ProShares UltraPro QQQ (TQQQQ) ETF um mehr als 50 % zulegte.

Angst- und Gier-Index steigt

Technologiewerte haben sich in diesem Jahr vor allem wegen des Wachstums der künstlichen Intelligenz besser als Value-Aktien entwickelt. Dieser Trend hat einige der größten KI-Unternehmen wie Nvidia, Microsoft und Apple stark nach oben getrieben.

Gleichzeitig besteht die Hoffnung, dass die US-Notenbank bald eine Wende einleitet. Diese Ansicht wird durch die jüngsten amerikanischen Inflationsdaten gestützt, aus denen hervorging, dass die Kerninflationsrate der Verbraucher von 4,8 % im Juni auf 4,7 % im Juli zurückging.

Bei näherer Betrachtung der Inflationszahlen zeigte sich, dass der Trend ohne Berücksichtigung des Wohnungsbaus besser als erwartet war. Daher sind die meisten Analysten der Ansicht, dass die Fed bei ihrem Versuch, eine weiche Landung zu schaffen, die Endrate erreicht hat.

All diese Faktoren haben zu einer Gier auf dem Markt geführt. Der Angst- und Gier-Index hat sich in den Gier-Bereich von 65 bewegt. Die Marktdynamik, die Aktienkursstärke und die Aktienkursbreite haben sich in den Gier-Bereich bewegt, während die Nachfrage nach Schrottanleihen in den Bereich der extremen Gier übergegangen ist.

Die Nachfrage nach sicheren Häfen liegt im Angst-Bereich, während die Marktvolatilität und die Kauf- und Verkaufsoptionen im neutralen Bereich liegen. Tech-Aktien entwickeln sich gut, wenn auf dem Markt Gier herrscht.

Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich des Nasdaq 100 Index. Die erste bezieht sich auf das Marktpotenzial für künstliche Intelligenz. Unternehmen wie Nvidia und Microsoft haben zwar stark in generative KI investiert, aber es ist noch unklar, wie sie damit Geld verdienen werden. Einige Analysten sprechen sogar von einer KI-Blase.

Ein weiteres Problem ist die Bewertung der wichtigsten Nasdaq-100-Werte. So wird beispielsweise Apple trotz seines langsamen Wachstums inzwischen mit über 3 Bio. $ bewertet. Auch die Bewertung von Nvidia mit 1 Bio. $ ist schwer zu rechtfertigen.

Prognose für den Nasdaq 100-Index

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Nasdaq 100 Index in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befunden hat. Er blieb über den 50- und 100-Tage gleitenden Durchschnitten. Vor kurzem hat er ein schräges Aufwärts-Flaggenmuster gebildet, was ein positives Zeichen ist.

Der Index befindet sich auf einem wichtigen Niveau, da dieser Wert der höchste im März war. Daher vermute ich, dass der Nasdaq 100-Index in den kommenden Wochen weiter steigen wird, wobei das erste wichtige Niveau beim Jahreshoch von 16.000 $ liegt.

In diesem Fall ist es sinnvoll, zusätzlich zum Kauf der normalen Nasdaq-ETFs wie Invesco QQQ und QQQM einen kleinen Teil Ihres Portfolios in TQQQ zu investieren. TQQQ ist ein stark fremdfinanzierter Fonds, der sich in guten Zeiten tendenziell besser als QQQ entwickelt.