Der Aktienkurs von HSBC (LON: HSBA) ist in den letzten Tagen stark gefallen, da Anleger das Engagement des Unternehmens in China und Hongkong bewerten. Die Aktie erreichte am 1. August ihren Höchststand von 657 Pence und ist nun um 10 % auf 591 Pence zurückgegangen.

Engagement des Unternehmens in China

HSBC ist aufgrund seiner Geschäftstätigkeit eine einzigartige Bankengruppe. Das Unternehmen ist nach Vermögenswerten die größte Bank in Europa, erwirtschaftet jedoch den Großteil seines Umsatzes in Hongkong und auf dem chinesischen Festland. Zuletzt hat das Unternehmen sein Engagement in Ländern wie Frankreich, Kanada und den Vereinigten Staaten reduziert.

Die größte Herausforderung für HSBC ist ihr Engagement in China, einem Land, das implodiert, wie ich hier geschrieben habe. Die diese Woche veröffentlichten Wirtschaftsdaten zeigten, dass die Verkäufe neuer Häuser im Land stark zurückgegangen sind.

Gleichzeitig beginnen einige der bekanntesten Unternehmen des Landes zu implodieren. Es begann mit Evergrande, dem Riesenkonzern, der 2021 zusammenbrach. Danach blieben kleinere Unternehmen wie Fantasia und Sunac mit ihren Zahlungen im Rückstand.

Letzte Woche verschlimmerte sich die Situation, als Country Garden seine Zahlungen nicht leistete. Das Unternehmen, das derzeit mehr als 1 Million Wohnungen baut, warnte, dass sein Halbjahresverlust mehr als 7,5 Mrd. $ betragen wird. Es warnte auch, dass es seine Yuan- und Dollar-Anleihen nicht bezahlen könne.

Daher gehen die meisten Analysten davon aus, dass der Immobiliensektor, der ein Viertel des BIP ausmacht, kurz vor dem Zusammenbruch steht. Wenn dies geschieht, wird es einen Billionen-Dollar-Ausbruch geben, dessen Ansteckungseffekte sich weltweit ausbreiten werden.

HSBC hat sich nach dem Zusammenbruch von Evergrande gut entwickelt, wie die jüngsten Finanzergebnisse belegen. Der Gewinn vor Steuern stieg um 12,9 Mrd. $ auf 21,7 Mrd. $, während der Umsatz um 12,3 Mrd. $ auf fast 40 Mrd. $ wuchs.

Die Frage ist, wie sich das Unternehmen entwickeln wird, wenn die chinesische Wirtschaft implodiert, wie einige Analysten erwarten. In seinen jüngsten Geschäftszahlen wies das Unternehmen auf sein Engagement im Bereich der chinesischen Gewerbeimmobilien hin.

HSBC-Aktienkursprognose

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass der HSBC-Aktienkurs eine Shooting-Star-Candlestick gebildet hat, deren Oberseite bei 657,2 Pence liegt. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Muster eines der wichtigsten Abwärtssignale.

Die HSBC-Aktie ist unter das wichtige Unterstützungsniveau von 619 Pence gefallen, dem höchsten Punkt am 8. März. Er ist auch unter die 50- und 25-Tage gleitenden Durchschnitte gesunken, was signalisiert, dass die Baissiers die Kontrolle haben.

Der Relative Strength Index (RSI) und die MACD-Indikatoren sind alle nach unten gedriftet. Daher sind die Aussichten für die Aktie pessimistisch und die nächste wichtige Referenzmarke bei 550 Pence liegt.